Две с половиной тысячи выездов по сигналу «Тревога»

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Смоленской области подвели итоги служебной деятельности за 7 месяцев 2021 года.

Заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Смоленской области подполковник полиции Максим Шаклеин отметил, что за отчетный период краж из охраняемых объектов, квартир и мест хранения имущества граждан не допущено.

На сегодняшний день, на территории области, обеспечивается охрана около 3 тыс. объектов различных форм собственности, в том числе более 20 объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардии, свыше 2,8 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан.

За 7 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений вневедомственной охраны осуществлено свыше 2,5 тыс. выездов по сигналу «тревога». Пресечено около 3,7 тыс. административных правонарушений. Задержано 17 граждан находившихся в розыске.

«Задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в отчетном периоде выполнены в полном объеме», — отметил начальник Управления вневедомственной охраны по Смоленской области полковник полиции Константин Мельников.

Сотрудники вневедомственной охраны напоминают, что в настоящее время для физических и юридических лиц — владельцев автомобильного транспорта стала доступна Федеральная услуга централизованной охраны транспортных средств территориальными подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии во всех регионах России.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области