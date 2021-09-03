Исполним гражданский долг

Слово Святославу МАСЮТИНУ – Почетному гражданину Сафоновского района, президенту Международной ассоциации «Интерэлектромаш», председателю Смоленского регионального отделения «СоюзМашРоссии»:

– Выборы – большое политическое событие с большими социальными последствиями. Нам предстоит выбрать депутатов в законодательный орган страны и депутатов Сафоновского городского Совета. Ошибка в выборе повлечет за собой изменения в нашей жизни, и не в лучшую сторону.

Существует немало сфер, где нет четкого государственного регулирования. Можно критиковать законы страны, но стоит признать, что законодательная база ежегодного совершенствуется. Задача депутатов Госдумы – писать, принимать законы, которые нужны жителям России, нужны для улучшения нашего социально-экономического положения.

Важно занять активную гражданскую позицию, пойти на выборы и проголосовать за своих кандидатов. Если же отмолчаться, проигнорировать это важное политическое событие, свой выбор сделают другие. И тогда уже ничего изменить в ближайшие пять лет не удастся.

Считаю, что день голосования должен стать праздником. Помню, как мы, будучи детьми, ходили с родителями на выборы. Они надевали лучшие наряды, наряжали нас. Помнится организация праздничной торговли, концертов, шахматно-шашечных турниров… Думаю, что при проведении выборной кампании 2021 года также стоит подумать о создании праздничной атмосферы; пусть этот день, важность которого не вызывает сомнений, останется в памяти каждого.