Урок безопасности

Школьные дворы наполнились смехом, улыбками и веселой суетой детворы — начался новый учебный год.

Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции не только несли службу возле общеобразовательных учреждений, но и посетили торжественные линейки, чтобы поздравить школьников и их родителей с началом учебного года и напомнить несовершеннолетним о важности соблюдения Правил дорожного движения.

«Для каждого школьника 1 сентября — это начало нового жизненного этапа, полного удивительных открытий, важных достижений, маленьких и больших побед, а еще это ежедневный путь. Путь к знаниям. И очень важно, что бы этот путь был безопасным» — именно с такими словами обратились инспектора ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» к присутствующим на торжественных линейках.

Затем состоялись классные часы, на которых учащимся так же напомнили о безопасном участии в транспортной среде. Чтобы юные участники дорожного движения после летних каникул чувствовали себя уверенно на дорогах, сотрудники ОГИБДД напомнили основные правила поведения на улице и вблизи проезжей части. Рассказали, что нужно быть очень внимательными на дороге, как правильно переходить проезжую часть, а также об опасности, которая может ожидать их во время игр у проезжей части.

Сафоновская Госавтоинспекция желает всем учащимся только отличных оценок, чтобы все пути были безопасными и вам всегда горел зеленый свет!