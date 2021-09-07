Лекарства для инвалидов

Сафоновской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение гражданки по вопросу необеспечения льготными лекарственными средствами.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 утвержден Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, который регулирует в том числе обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее — Порядок).

Пунктом 2.7 Порядка предусмотрено, что в случае временного отсутствия лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, необходимых гражданину, аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного препарата, предусмотренного Перечнем лекарственных препаратов, взамен выписанного или иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой установлено, в нарушении п. 2.7. Порядка в 10-дневный срок лекарственное средство заявителю не предоставлено, отпуск аналогичного лекарственного препарата не произведен.

По факту выявленного нарушения 19.07.2021 в адрес главного врача ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» внесено представления об устранении нарушений и недопущения нарушений впредь подобных нарушений, которое 04.08.2021 рассмотрено удовлетворено, заявительница обеспечена необходимыми лекарственными препаратами.