Наши наблюдатели

Елизавета Торопова, студентка:

Я учусь в Смоленском государственном университете по специальности «международные отношения. Региональная и мировая политика». Это направление мне нравится, и я стараюсь узнать как можно больше нового, интересного, и, конечно, быть политически подкованным человеком.

Быть наблюдателем – это прекрасная возможность посмотреть весь избирательный механизм изнутри, стать его частью. Я смогу узнать для себя что-то новое, напрямую соприкоснуться с политическим процессом.

Моя главная задача на выборах как наблюдателя – проследить за соблюдением закона при проведении голосования и подсчета голосов, чтобы предотвратить какие-либо нарушения.

Я считаю, что это очень ответственно и почетно. Постараюсь справиться на все 100%, поскольку самый главный девиз: «Быть, а не казаться!»