Наши наблюдатели

Мадина Салимова, библиотекарь Николо-Погореловской сельской библиотеки:

— ВЫБОРЫ. Это слово знакомо мне с детства, с далёких 60-х годов. Оно звучало как слово ПРАЗДНИК. Это был праздник как для всей семьи, так и всенародный: играл духовой оркестр, пионеры приветствовали избирателей в торжественном салюте, в буфете ждало изобилие вкусняшек, и обязательно проходил праздничный концерт.

Прошло более полувека. Старшее поколение сохраняет почтительное отношение к выборам, среднее относится скептически, а молодое в большинстве своем — равнодушно.

Я иду на выборы, чтобы отдать свой голос за будущее детей и внуков. В моей памяти сохранились глобальные перемены, коснувшиеся всех жителей страны: не хватало хлеба в хрущёвский период, застой – в конце брежневского, перестройка привела к жизни по талонам, а потом был этап с жизнью без зарплаты и с забастовками. Тогда даже не верилось, что страна выплывет из пучины обнищания и краха. Сегодняшнее благосостояние россиян представляет позитивную динамику. Жизнь с каждым днём становится интереснее, насыщеннее. «От добра добра не ищут», — гласит народная мудрость. Вот почему я решила стать наблюдателем, прошла соответствующее обучение и готова выполнить свой гражданский долг.