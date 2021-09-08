Наши наблюдатели

Анна Кожемякина,

специалист ООО ИЦ «Выбор»:

– Буквально через несколько дней, 17–19 сентября, нас ждут выборы в Сафоновский городской Совет депутатов и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Очень важно, чтобы голосование прошло прозрачно и честно – именно для этого проводится такая серьезная работа по подготовке общественного наблюдения. В этом году я буду в рядах общественных наблюдателей. Присутствие наблюдателей на избирательных участках повышает доверие россиян к выборам. Стоит подчеркнуть: российская система общественного мониторинга на голосовании нацелена на повышение чистоты и легитимности избирательного процесса.

Работа наблюдателей позволяет сдерживать внешний натиск политических игроков, которые действуют против нашей страны. Фактически наблюдатели становятся в один ряд с защитниками Родины. Общественное наблюдение является не просто важным, а единственно возможным механизмом, который обеспечивает правомочность выборов.

Использование конституционного избирательного права дает возможность всем гражданам участвовать в процессе управления государством и непосредственно влиять на формирование органов власти. Именно от этого во многом зависит дальнейшая жизнь региона, субъекта и целой страны. Возможность выбора дается нам не так часто – раз в год или в несколько лет, так что сделать свой посильный вклад в процесс определения дальнейшего пути развития не такая уж трудная задача.

Наибольшая явка избирателей на выборах – залог честного голосования. Чем больше людей проявят сопричастность и выразят свое мнение, тем лучше. Именно общая активная позиция позволит свести на нет ложное мнение о том, что выбор ничего не значит.