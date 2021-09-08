Ровная, гладкая, резиновая и без швов

Работы по обустройству легкоатлетической дорожки с бесшовным резиновым покрытием на стадионе ФСК «Сафоново» идут к завершению. Начались они в конце июля. За это время силами подрядной организации снято старое и положено новое асфальтное покрытие.

К слову: старый асфальт переработан в гранулят, который тоже пошел в дело на благоустройстве других объектов.

7 сентября специалисты субподрядной организации из Санкт-Петербурга приступили к укладке бесшовного резинового покрытия.

Для этого подготовили согласно технологиям специальный состав на основе клеевых материалов.

Затем наносят клей на асфальтное основание, а на него — резинового покрытия.

Беговая дорожка получается, во-первых, очень красивой, во-вторых, ровной, гладкой и очень удобной для бега.



В первый день они полностью обустроили первые сто метров. Руководитель субподрядной организации заметил: в высоких темпах работы и хорошем качестве исполнения он сами заинтересованы, потому что находятся в командировке. И добавил, что теперь многое зависит от погодных условий.

После нанесения разметки, современная беговая дорожка будет готова к эксплуатации. Первые легкоатлетические соревнования планируется провести в октябре.

Для справки: в мае этого года неравнодушные сафоновцы обратились с письмом к депутату Государственной Думы Сергею Неверову с просьбой оказать содействие в обустройстве новой современной беговой дорожки и ремонте старой спортивной (лыжной) базы. По инициативе депутата удалось привлечь финансовые средства.

Текст Татьяны Приходько. Фото автора и Владимира Кузьмича