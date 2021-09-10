Курсом на созидание

Александр Лапиков,

Глава МО «Сафоновский район»:

– 19 сентября – очень ответственный день в жизни россиян и всего нашего государства. Нам предстоит выбрать, каким будет состав Госдумы на ближайшие пять лет. Россия сейчас находится в непростом положении. Сложная ситуация складывается во взаимоотношениях со странами Европы, Афганистаном, Украиной, другими бывшими республиками СССР. Те, кому неугодна Россия, пытаются расшатать ее еще и изнутри. Стабилизировать ситуацию и предпринять шаги для динамичного развития может только такая власть, которая не на словах, а на деле способна доказать свою состоятельность.

Не менее важно определить и тех людей, которые будут обозначать стратегию развития нашего населенного пункта, – депутатский корпус Сафоновского горсовета. Согласитесь, это должны быть люди, настроенные на созидание, развитие, совместную работу во имя процветания родного уголка. Местная власть приветствует добрые гражданские инициативы и настроена на диалог с народными избранниками. Уверен, что выбор сафоновцев падет на тех, кто живет и трудится на нашей земле, кому знакомы проблемы и чаяния сограждан, кто верит в большое будущее малой родины и намерен вложить в ее процветание свои силы и душу.