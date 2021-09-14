РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ДОМА РЕБЕНКА





Логические мозаики, пирамидки и другие развивающие игрушки из дерева изготовили осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Смоленской области, в рамках осуществления волонтерской деятельности. Подарки были переданы в Ярцевский дом ребенка «Солнышко», в котором находятся дети в возрасте до четырех лет, оставшиеся без попечения родителей.

В исправительной колонии №2 отбывают наказание осужденные, впервые попавшие в места лишения свободы. У многих из них на свободе остались семьи и дети, с которыми они поддерживают связь. Вот почему осужденные, принимающие участие в работе созданной в ИК-2 волонтерской организации «Подари надежду», с энтузиазмом откликнулись на предложение администрации исправительного учреждения сделать доброе дело для малышей, с младенчества оставшихся без родительской заботы и тепла.

Некоторые виды игрушек осужденные придумали сами, про другие им рассказали педагоги и психологи колонии. Но объединяет все эти игрушки одно – они выполнены из дерева без применения при их обработке химических веществ, лаков и красок. Все переданные игрушки высокого качества, их приятно держать в руках, складывать и разбирать. Они помогут малышам в развитии мелкой моторики рук, а, следовательно – в развитии мышления, логики, памяти и внимания.

Заместитель начальника ИК-2 Александр Тимашков и старший воспитатель Дома ребенка «Солнышко» Лариса Пушкарева обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках складывающегося социального партнерства, наметили первоочередные задачи, в решении которых могут помочь волонтеры из исправительной колонии №2.

Администрация исправительной колонии считает, что подобные акции – это не только один из шагов на пути к исправлению осужденных, немаловажный фактор в воспитательном процессе, но и возможность совершать добрые и нужные поступки, делать жизнь других людей радостнее и светлее.

Текст и фото пресс-службы УФСИН России по Смоленской области.