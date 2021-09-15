Неделя безопасности дорожного движения

Неделя безопасности, посвящённая вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, пройдет на всей территории страны с 20 по 24 сентября. Неделя безопасности призвана привлечь внимание самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних.

В рамках Недели безопасности сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами и воспитателями проведут профилактические мероприятия по правилам безопасного поведения на дорогах с детьми и родителями.

В рамках Недели 21 сентября пройдет «Единый день безопасности дорожного движения» для обучающихся, педагогических работников и родителей.

23 сентября в онлайн-формате пройдет Всероссийский «родительский всеобуч» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Сафоновская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению Правил. Помните, что предупредить нарушения Правил дорожного движения и исключить риск травматизма ребёнка возможно только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице и своим положительным примером.