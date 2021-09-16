В честь маршалов и рядовых

На территории седьмой школы добровольцы высадили около тридцати молодых липок. Акция «Лес Победы» была инициирована Всероссийским общественным движением «Зеленая Россия» и направлена на развитие патриотического и экологического образования молодежи. Она реализуется на протяжении восьми лет. Миллионы деревьев высаживаются по всей России в честь погибших в Великой Отечественной войне. Участниками акции в Сафонове стали волонтеры, юнармейцы, сотрудники МО МВД России «Сафоновский» и налоговой службы.

Место выбрано неспроста. Аллея здесь появилась ещё в прошлом году, а теперь было решено её обновить и дополнить. Породы деревьев обсуждались с архитектором, также проводился общественный мини-опрос. Инвентарь был предоставлен ЖКХ, не осталось в стороне и лесничество. Также ГИБДД предоставило дополнительные саженцы.

Открыли мероприятие представители администрации муниципального образования «Сафоновский район». Замглавы Елена Новицкая отметила, что акция проходит не однодневно, к ней подключаются в сельских поселениях, и на территориях дворов и предприятий города. «Очень рады, что в нашем мероприятии участвует все больше людей: теперь это не только волонтеры, школьники и юнармия, а ещё и сотрудники налоговой службы и ГИБДД. Ещё больше радует, что жители нашего города своими силами высаживают деревья и декоративные кустарники у себя во дворах», – отметила начальник отдела по делам молодежи Елена Илясова.



«Без деревьев не было бы чистого воздуха, не было бы такого приятного времяпрепровождения на природе, поэтому мы за экологию, за чистоту на природе», — рассуждает начальник ВВПОД «Юнармия», завсегдатай подобных акций Павел Голованов. А вот Сабрина Бавченкова, ученица третьей школы, присоединилась к волонтерскому движению именно сегодня, эта акция стала для неё первой: «Классный руководитель предложил поучаствовать — согласилась. Я и дальше хочу принимать участие в волонтёрской работе».

На мероприятии был и помощник начальника межмуниципального отдела МВД «Сафоновский» полковник внутренней службы Геннадий Пыдрин. «У нашей структуры высокий статус социальной ответственности. Мы с радостью принимаем участие в массовых мероприятиях, поэтому не могли пройти мимо этой акции. Люди добровольно откликнулись, никого заставлять не пришлось. Я думаю, в дальнейшем эта добрая традиция будет продолжена», — рассказал Геннадий Владимирович.

Подобные мероприятия на территории Сафоновского района проходят не впервые, до этого высадка деревьев была приурочена к 75-летию Победы. В рамках акции не просто высаживают деревья, но и благоустраивают захоронения, проводят патриотические акции. Таким образом поддерживается историческая память между поколениями.









