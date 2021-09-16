ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА

12 сентября в преддверии «Дня освобождения Смоленщины» прошёл турнир по футболу среди мальчиков и девочек 2014-2015 г.р. Организаторами данного спортивного мероприятия стали команды нашего города ФК «Сафоново» и ЖФК «Сафоново», тренер -Савченков Сергей Олегович, помощник тренера-Хотеева Елизавета Артуровна. Юные спортсмены на своём поле приняли гостей из г. Ярцево (ФК «Вектор») и п. Верхнеднепровский (ФК «Днепр»).

Главными задачами турнира являлись развитие таких физических качеств, как быстрота, выносливость, ловкость и вовлечение детей в спортивную жизнь.

Игры получились очень напряженными и интересными. Не смотря на то, что ребята из Сафоново занимаются не так давно, команда достойно выступила и показала отличные результаты! Команда девочек в младшем составе сумела дать отпор мальчишкам и забить несколько голов в ворота соперников.

Каждый юный футболист сумел не только проявить себя в игре, но и получить массу ярких и незабываемых эмоций. Огромную радость и чувство гордости испытали родители за своих детей, переживая каждый игровой момент до самого финала.

Все участники получили медали, кубки и сладкие призы!