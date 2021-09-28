В День города смоляне познакомились с волонтерами переписи населения

Подготовка к проведению переписи населения вышла на финишную прямую. Чуть больше двух недель осталось до масштабного события 2021 г. – Всероссийской переписи населения. Смоленскстат в преддверии предстоящей переписи населения провел акцию «Создаем будущее», с привлечением добровольных помощников – волонтеров.

25 сентября смоляне отмечают День города в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 1943 года. В этот день на центральных улицах, площадях и в парках проводятся различные мероприятия.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения Смоленскстат совместно с Управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска организовали акцию, направленную на оповещение жителей города о предстоящей переписи населения. В местах наибольшей проходимости и скопления населения – Центральном парке города и торговых центра – были установлены агитационные плакаты. Волонтеры информировали жителей города о переписи населения, способах участия жителей города в ней.

Впервые Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Переписчики будут заполнять анкеты на специальных планшетах, у граждан появится возможность переписаться самостоятельно – на портале Госуслуг. Тем, кому непросто разобраться с новыми технологиями, помогут цифровые волонтеры. Волонтеры не будут переписывать жителей – это их отличие от переписчика. Задача добровольцев – консультировать граждан на стационарных переписных участках в МФЦ, информировать их о переписи.

Перепись – простой и удобный способ рассказать государству: сколько нас, как мы живем, в какой поддержке нуждаемся. Точная статистика позволит планировать программы развития страны.