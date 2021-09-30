…И избрание Главы

Сегодня, 30 сентября, состоялось очередное заседание Совета депутатов Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области.









Председатель избирательной комиссии Марина Сергеева доложила об итогах выборов, состоявшихся 19 сентября: жителями Сафоновского района избраны 20 депутатов Сафоновского городского поселения. Народным избранникам были вручены депутатские мандаты.

Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков поздравил депутатов, призвал их работать на благо города и горожан. «Мы вместе с вами отвечаем за судьбу нашего города. От наших совместных усилий зависит перспектива развития Сафонова. В наших силах сделать город интереснее, ярче, привлекательнее», – отметил Александр Иванович.









Присутствующие большинством голосов поддержали предложение депутата Романа Зуева о проведении тайного голосования на выборах кандидатов на должность Главы Сафоновского городского поселения. Игорь Кристалинский предложил кандидатуру Светланы Шаповаловой, Алексей Игнашенков – Юрия Борисова. Олег Овчинников заявил, что готов выполнять обязанности Главы на безвозмездной основе. От него поступило предложение о том, чтобы избранный Глава представил свою программу развития городского поселения на ближайшие пять лет.

После проведенного тайного голосования председатель счетной комиссии Любовь Тимашкова объявила итоги: Главой Сафоновского городского поселения избрана Шаповалова Светлана Викторовна, за нее отдано 13 голосов. Пять депутатов проголосовали за Борисова Юрия Владимировича, один – за Овчинникова Олега Григорьевича.

Обращаясь к коллегам, депутат Любовь Ульянова напомнила о том, что избранному составу горсовета важно стать единой, сплоченной командой, которой предстоит делать общее дело: «Нам надо не разрушать, а строить», – произнесла Любовь Александровна, припомнив, как предыдущему составу депутатов Сафоновского городского поселения подчас было трудно прийти к единому решению.

Светлана Викторовна Шаповалова поблагодарила депутатский корпус за оказанное ей доверие. «Вместе с вами, а также с Главой Сафоновского района нам предстоит внести свою лепту в дальнейшее развитие города», – отметила она.

Депутаты приняли решение о прекращении полномочий Главы Сафоновского городского поселения предыдущего, третьего созыва.

На заседании присутствовала Татьяна ГЛЯШОВА.

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