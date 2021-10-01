Более трёх тысяч школьников Смоленской области поучаствуют в проекте «Билет в будущее»

С 1 сентября по 12 декабря 2021 года на территории Смоленской области реализуется проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Данный проект является частью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (национальный проект «Образование»).

Напомним, федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи. В его рамках ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Стоит отметить, что федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор проекта на территории Смоленской области – Смоленская областная технологическая академия – Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и жизненной навигации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» принимают участие обучающиеся 38 образовательных организаций, расположенных на территории региона.

Для разработки и реализации профессиональных проб определены 12 профессиональный образовательных организаций, имеющих положительный опыт в проведении подобных мероприятий. В их число вошли:

Смоленская областная технологическая академия;

Смоленская академия профессионального образования;

Смоленский строительный колледж;

Смоленский педагогический колледж;

Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына;

Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса;

Техникум отраслевых технологий;

Десногорский энергетический колледж;

Сафоновский индустриально-технологический техникум;

Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования;

Вяземский политехнический техникум;

Вяземский железнодорожный техникум.

В настоящее время эти учреждения разрабатывают программы профессиональных проб для представления их на согласование федеральному оператору. Проведение профессиональных проб планируется в нынешнем году в период с октября по ноябрь в очном формате на базе указанных организаций.

С 15 октября по 31 ноября онлайн-диагностику на платформе bvbinfo.ru пройдут более 3 тысяч обучающихся 6-11 классов Смоленской области. Из них профессиональные пробы посетят не менее 885 ребят.

Кроме этого, на региональном уровне определены 38 педагогов-навигаторов, которые будут сопровождать школьников во время проекта: помогать им с регистрацией, собирать согласия родителей и пр. На сегодняшний день все педагоги зарегистрированы на платформе и уже прошли обучение по методам и технологиям профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее».