Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает

Заместителем межрайонного прокурора юристом 1 класса Соловьевым Р.Ю. осуществлен личный прием трудового коллектива АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».

На прием обратились 4 заявителя по вопросам соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, законности действий управляющих компаний и иным вопросам.

По результатам проведенных проверок при наличии оснований Сафоновской межрайонной прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Нарушения устранены

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сафоновской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение жителя г. Сафоново по вопросу ненадлежащего состояния дороги, принятое на личном приеме прокурора области.

В ходе проверки установлено, что на участке грунтового дорожного покрытия одной из автомобильных дорог г. Сафоново имеется колейность, выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые значения по ГОСТ Р 50597-2017 (длина 15 см и более, глубина 5 см и более).

По фактам выявленных нарушений в адрес Главы Администрации МО «Сафоновский район» внесено представление об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, которое рассмотрено и удовлетворено, автомобильная дорога приведена в соответствие установленному ГОСТу Р 50597-2017.