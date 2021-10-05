Заплыв на открытой воде

За звание лучших соревновались спортсмены из 50-ти городов России, Беларуси, Венгрии, Италии и ЛНР. Две сотни пловцов все вместе преодолели 837 километров в теплом, красивом и экологически чистом водохранилище Смоленской АЭС.

Соревнования прошли при поддержке Концерна Росэнергоатом, руководства и профсоюза Смоленской АЭС, администрации Десногорска.

«Соревнования такого масштаба мы принимали впервые, –

отметил председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков. – Организаторы и волонтеры сделали максимум для комфортного пребывания спортсменов и зрителей. Участники утверждают, что X-Waters Nuclear получился лучшим заплывом 2021 года».

«Отлично понимаю, чем привлек наш водоем пловцов X-Waters, – говорит заместитель главного инженера САЭС Юрий Ильюшин. – Они выбирают для своих чемпионатов самые красивые места, а Десногорское водохранилище – уникальное, одно из крупнейших в регионе, зимой почти не замерзает. Здесь прекрасно себя чувствуют порядка 30 видов рыб, а также раки и пресноводные креветки. Ценными видами рыб водохранилище заселяет Смоленская АЭС, чтобы поддерживать в нем нужную флору. В 2021 году на это было направлено более 6,5 миллиона рублей. В октябре-ноябре выпустим 641 тысячу мальков серебристого толстолобика, белого и черного амура».

В Десногорском этапе X-Waters было четыре дистанции. Самую сложную – 10-километровую, считающуюся аналогом бегового марафона (42,2 км), –

выбрали опытные пловцы, в основном, призеры и победители чемпионатов России и Европы, настоящие амфибии. Среди них, к примеру, лидер клуба моржей «Ледяной союз» Наталья Гилева, прежде добившаяся высот в синхронном плавании, а сейчас собирающая медали на открытой воде. И в этот раз она лидировала, дистанцию преодолела за 3 часа 31 минуту. Среди мужчин первым к финишу пришел мастер спорта Тимофей Легошин –

2 часа 36 минут.

На 3-километровую дистанцию вышли три сотрудника Смоленской АЭС, они показали хороший результат. В категории М-50 Андрей Бизюков занял 2 место, Игорь Улыбкин – третье, а Игорь Андреев завоевал «серебро» в абсолютном зачете и «золото» в категории М-18. Трёхкилометровую дистанцию преодолел пловец с ограниченными возможностями из Венгрии Томи Роки.

По итогам заплыва участники награждены медалями и подарками. Абсолютные победители всех дистанций стали обладателями специальных призов от Концерна «Росэнергоатом». Профсоюз Смоленской АЭС отметил самого юного пловца Егора Теплухина и самую взрослую пловчиху Елену Каторгину.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС