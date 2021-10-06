Дорога длиной в 55 лет

Дорога длиной в 55 лет. Так держать!

Именно такой путь пройден старейшим заведением профтехобразования нашего города – Сафоновским индустриально-технологическим техникумом — преемником технического училища № 19 — профессионального лицея №5 — индустриально-технологического колледжа. Коллектив СИТТ под руководством заслуженного работника профтехобразования РФ Николая Николаевича Куваева не останавливается в своем развитии и совершенствовании.

О жизни, связанной с этим учреждением профтехобразования, традициях и судьбах студентов, мастеров производственного обучения, выпускников, преподавателей рассказывают представители разных поколений. Присоединяйтесь к флешмобу мнений, впечатлений и воспоминаний: с училищем связаны судьбы сотен сафоновцев.

Почему училище выдержало испытание временем и, получив новый статус, продолжает готовить профессионалов рабочих профессий?

Марина Алексеевна КОЖЕКО, преподаватель спецдисциплин.



Считаю, что это заслуга коллектива единомышленников, у которого есть хороший рулевой – директор, заслуженный работник профтехобразования РФ Николай Николаевич Куваев. Мы можем с ним не соглашаться, но затем каждый раз убеждаемся, что он прав в своих требованиях к нам. Действительно нужно совершенствоваться, разрабатывать авторские проекты, представлять и защищать их на всевозможных уровнях и побеждать; формировать у студентов мотивацию успешности и вовлекать их в движение «Молодых профессионалов». Иногда кажется, что рабочий день вмещает в себя все 24 часа, но по-другому нельзя. Сейчас мы готовимся к очередному конкурсу – я и мои коллеги уже живем им. Когда весь коллектив нацелен на будущее, точку в развитии учебного заведения поставить невозможно.

Сергей Буренков



Сергей БУРЕНКОВ, наладчик станков с ЧПУ и манипуляторов, работает на заводе «Теплоконтроль». Выпускник первого набора профессионального лицея № 5 считает, что увидеть в слабом троечнике будущего отличника и перспективного специалиста смогли педагоги, которые любят и детей, и свое дело.

С годами я понял, что в лицее меня научили учиться, стремиться знать больше и уметь лучше. На последнем, четвертом курсе, мы изучали те дисциплины, которые позволяли работать не только станочниками, но и технологами, мастерами. И для того, чтобы стать наладчиком станков с ЧПУ, достаточно было образование лицея. Электронику и программирование быстро освоил сам благодаря знанию спецдисциплин, которые преподавал нам Николай Федорович Пахуров. Я и сейчас поражаюсь его прозорливости: не работая на производстве, он знал все его особенности.

Мы чувствовали заботу всего коллектива. Может, преподавателям и мастерам мы были тоже интересны? Думаю, да.

Сафоновскому индустриально-технологическому техникуму (для меня это лицей) в честь 55-летия желаю одного: так держать!

Нестерова Тамара Андреевна



Ветеран профтехобразования Тамара Андреевна НЕСТЕРОВА пришла работать в техническое училище №19, когда оно располагалось в учебном корпусе завода пластмасс и было его базовым учебным заведением. Первый директор Николай Михайлович Кузнецов сказал ей тогда пророческие слова: «У нас не соскучишься». Так и произошло.

Я и сейчас интересуюсь делами в училище. У него были разные названия: профессиональный лицей, колледж, а сейчас индустриально-технологический техникум. Идет мой коллектив в ногу со временем, учит детей хорошим и нужным рабочим профессиям. Горжусь, что моя дочь там технологию преподает. Получается, что я так с училищем и не рассталась…



– Сварщики нужны везде: и на стройке, и на любом производстве, – убежден студент 3-го курса, будущий сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Илья КАРПЕКИН.

– Это профессия универсальная, входит в ТОП-50 самых востребованных рабочих специальностей. Для меня техникум – второй дом. За время учебы родными стали преподаватели, мастера, ребята, с которыми я учусь. Волонтерский отряд, патриотические акции, фестивали, участие в профессиональных конкурсах… Наша студенческая жизнь насыщена интересными делами. Такое не забывается.

(Подготовила Татьяна Приходько. Фото автора)