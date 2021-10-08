За нарушение масочного режима – к ответу

Сафоновским районным судом Смоленской области за период с 01 января 2021 года по 04 октября 2021 года (включительно) рассмотрено 241 дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. При этом, 5 протоколов об административных правонарушениях возвращены должностным лицам, их составившим; по 2 делам производство прекращено; 195 гражданам назначено административное наказание в виде предупреждения; 39 гражданам назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 1000 рублей.

Основаниями для составления протоколов об административном правонарушении в отношении граждан в большинстве случаев явилось: нахождение в общественных местах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, остановки всех видов общественного транспорта), а также в помещениях объектов торговли, организаций, оказывающих населению услуги, без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и иные средства защиты).

Следует отметить, что при рассмотрении дел по статье 20.6.1 КоАП РФ судьи, применяя наказание в виде предупреждения, учитывали исключительные обстоятельства дела и смягчающие обстоятельства (возраст, личность нарушителя, имущественное положение и состояние здоровья).

По официальным данным на 05 октября 2021 года на территории Смоленской области продолжает увеличиваться суточный прирост больных COVID-19.

В этой связи, жителям Сафоновского и Холм-Жирковского районов Смоленской области в целях безопасности своего здоровья, а также здоровья близких и иных окружающих лиц, во избежание привлечения к административной ответственности, в том числе, с назначением административного наказания в виде административного штрафа, настоятельно рекомендуется соблюдать введенный на территории Смоленской области режим повышенной готовности и связанные с этим режимом ограничения.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 316 реализуется комплекс ограничительных и иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности, устанавливается особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.

В ряде субъектов РФ введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) определенных категорий граждан.

За нарушение установленных ограничений в отдельных регионах введены дополнительные меры административной ответственности, если допущенные нарушения не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 N 24 (с последующими редакциями и изменениями) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области с 18.03.2020 введен режим повышенной готовности, который продолжает свое действие по настоящее время.

При этом, вышеназванный Указ устанавливает правила поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в частности, положения о запрете, в том числе, гражданам, осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также безопасности, жизни и здоровью иных лиц.

Частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

(По информации пресс-службы Сафоновского городского суда)