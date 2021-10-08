Контролеры ВПН приступили к работе

29 сентября контролеры Всероссийской переписи населения приступили к работе. В течение 3 дней контролеры пройдут обучение по организации подготовительных работ, порядку проведения ВПН-2020 и сбору сведений о населении.

Работа контролеров ответственная и важная. Главные обязанности контролера – организация ра-боты 6 переписчиков, консультация населения о по-рядке прохождения ВПН, проведение опроса граж-дан, самостоятельно пришедших на переписной уча-сток.

Также задачей контролера на этапе подготовки переписи является проведение предпереписной про-верки на территории переписного участка:

— сверка адресной базы на планшетных компьютерах переписчиков по вновь построенным или снесенным домам,

— взаимодействие с организациями жилищно-коммунального хозяй-ства, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья по обеспечению получения доступа переписного персонала в дома переписного участка с ограниченным доступом к помещениям,

— взаимодействие с участковыми уполномоченными органов внутрен-них дел по обеспечению безопасности переписчиков.

Первый рабочий день контролеров начался с учебного курса по орга-низации работы переписного персонала, включая занятия на планшетах пе-реписчиков и контролёров. Далее в тестовом режиме контролеры изучат про-граммы — приложения ВПН-2020: одна для предпереписной проверки адрес-ного хозяйства жилых строений, вторая – содержит электронные опросные листы, аналогичные тем, что станут доступны на портале «Госуслуги» для самостоятельного анкетирования. В Смоленской области будет работать 285 контролеров. С 15 октября по 14 ноября смоляне, желающие переписаться не ожидая прихода перепис-чиков, встретятся с контролерами на стационарных участках.

Услуга самостоятельной онлайн-переписи на портале «Госулуги» будет доступна с 15 октября по 8 ноября.

Для проведения переписи населения на территории Смоленской обла-сти будет задействовано более 2 тысяч человек переписного персонала. К участию в переписи будут привлечены и волонтеры – добровольные помощ-ники, задача которых консультировать жителей по вопросам переписи и ока-зывать помощь в заполнении электронной анкеты.

Всероссийская перепись населения – важнейшее событие десятилетия. Собранная информация ляжет в основу долгосрочного планирования разви-тия нашей страны и ключевых государственных программ.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области