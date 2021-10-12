В широкий прокат выйдет фильм в память о советских летчиках

4 ноября в широкий кинопрокат выйдет художественный фильм режиссера Рената Давлетьярова «Летчик», посвященный памяти советских летчиков. Кинокартина создана при поддержке Фонда кино.

По словам создателей фильма, кинолента является социально – значимым культурным проектом, направленным на повышение интереса к истории России.

Без сомнений, всем известна судьба Алексея Петровича Маресьева, который был сбит в воздушном бою и продолжил летать после ампутации ног. Однако стоит отметить, что в период Великой Отечественной войны еще восемь советских летчиков совершили подобный воинский подвиг, поэтому в сюжете фильма фигурирует собирательный образ военного летчика, которому предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, чья задача — найти его во что бы то ни стало.

Возрастное ограничение: 12+