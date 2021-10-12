Профилактическое мероприятие «Пешеход»





Анализ аварийности на территории Смоленской области за истекший период 2021 года показывает, что одним из основных видов совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли либо получили ранения люди, все так же продолжает оставаться наезд транспортного средства на пешехода в результате нарушений Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

По вине водителей транспортных средств совершено 74 наезда на пешеходов или 70,5 % от всех происшествий данного вида (всего 105), в которых погибло 11 человека и 100 получили ранения различной степени тяжести.

На территории Сафоновского района за истекший период 2021 года зарегистрировано 6 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 пешеход погиб и 5 получили ранения. 1 из указанных ДТП произошло на федеральной дороге М1-Белорусь (пешеход погиб).

В целях стабилизации обстановки с аварийностью с указанной категорией участников дорожного движения на территории района и области в период с 18 по 24 октября 2021 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход».

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что согласно п. 4.5 ПДД РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них, безопасен. Согласно п.4.1 ПДД РФ при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.

Согласно п. 14.1 ПДД РФ водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Согласно п. 14.2 ПДД РФ если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны в транспортной среде!