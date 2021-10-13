Адреса, телефоны переписных (стационарных) участков Смоленской области и график их работы с 15 октября по 14 ноября 2021 года

|Номер переписного (стационарного) участка
|Наименование муниципального образования, населенного пункта/Адрес переписного (стационарного) участка
|Телефон
|Муниципальное образование город Смоленск, Заднепровский район
|1
|
г. Смоленск, ул. Щорса, д. 3,
каб. Администрации Заднепровского
района
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-03-75
|2
|
г. Смоленск, ул. Рабочая, д. 10,
МБУК «Дом культуры» микрорайона Гнездово, 1 этаж,
каб. художественного руководителя
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-08-67
|3
|
г. Смоленск, пос. Пронино, ОАО
«Смоленский ДОК», 1 этаж, каб. № 1
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-09-31
|4
|
г. Смоленск, ул. Нижняя Дубровенка,
д. 13, СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта»,
1 этаж, каб. № 6, учебный класс
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-10-54
|5
|
г. Смоленск, ул. Радищева, д. 6,
МБОУ «СШ № 15», 2 этаж, каб. № 14
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-12-93
|6
|
г. Смоленск, ул. Радищева, д. 6,
МБОУ «СШ № 15», 3 этаж, каб. № 31
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-13-71
|7
|
г. Смоленск, ул. Генерала
Городнянского, д. 6, МБОУ «СШ № 32 им С.А. Лавочкина»,
2 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-17-20
|8
|7 (951) 703-26-70
|9
|
г. Смоленск, ул. Генерала
Городнянского, д.4, МБОУ «СШ № 36 им А.М. Городнянского»,
3 этаж, каб. № 3.6
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-36-09
|10
|
г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского,
д.4, МБОУ «СШ № 36 им А.М. Городнянского»,
2 этаж, каб. № 2.9
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-37-51
|11
|
г. Смоленск, ул. Валентины
Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ № 40», 2 этаж, каб. № 209
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-58-11
|12
|
г. Смоленск, ул. Валентины
Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ №40», 3 этаж, каб. № 340
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-59-31
|13
|
г. Смоленск, ул. Валентины
Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ №40», 1 этаж, каб. № 116
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-53-74
|14
|г. Смоленск, ул. Витебское шоссе, д.42, МБУ ДО «Центр дополнительного образования №1», 1 этаж, каб. № 4, с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-12-63
|15
|
г. Смоленск, ул. 12 лет Октября,
д.9,
МБОУ «СШ №7», 2 этаж,
каб. № 4
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-89-06
|16
|
г. Смоленск, ул. 12 лет Октября,
д.9,
МБОУ «СШ №7», 2 этаж,
каб. канцелярии
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-78-41
|17
|
г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.12 МБОУ
«СШ №22», цокольный этаж, учебная мастерская
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-74-00
|18
|
г. Смоленск, ул. Ново-Московская,
д.2/8,
МБОУ «О(с)Ш №1», 2 этаж,
конференцзал
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 707-14-23
|19
|
г. Смоленск, ул. Чкалова, д.6а,
МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева», цокольный этаж,
каб. № 26
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 702-82-85
|20
|
г. Смоленск, МБУК «Культурный
центр «Заднепровье», ул. Губенко, д.5,
2 этаж, каб. № 2.5
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-13-37
|21
|
г. Смоленск, ул. Островского, д.3,
МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова»,
1 этаж, каб. технологии
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 703-00-65
|22
|7 (951) 702-84-32
|23
|
г. Смоленск, ул. Автозаводская,
д.31,
филиал МБОУ «СШ №30 им С.А.
Железнова»,
1 этаж, учительская
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 702-87-36
|24
|
г. Смоленск, ул. Генерала Лукина,
д.1,
МБОУ «СШ № 19 им Героя России
Панова»,
1 этаж, каб. № 24
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 698-95-65
|25
|7 (951) 702-88-50
|26
|
г. Смоленск, ул. Гастелло, д.8,
МБОУ «СШ №10», 1 этаж,
библиотека
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 707-15-26
|27
|
г. Смоленск, ул. Седова, д.1,
МБУК «Дом культуры
«Сортировка»,
1 этаж, каб. для занятий
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 702-97-22
|28
|
г. Смоленск, ул. Седова, д.1,
МБУК «Дом культуры «Сортировка»,
2 этаж, малый зал
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 702-98-54
|29
|
г. Смоленск, ул. Московский
Большак, д.12,
каб. Администрации Заднепровского
района,
1 этаж, каб. специалиста 1-й
категории
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 702-99-07
|Муниципальное образование город Смоленск, Ленинский район
|30
|г. Смоленск, ул. Нахимова, д.35, 1 этаж, каб. 113 школа № 39, с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-11-59
|37
|7 (919) 040-33-80
|31
|
г. Смоленск, ул.
Ново-Краснофлотская, д.6,
МБУДО «Детская школа искусств
№ 3»
1 этаж, кл. 2
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-15-94
|32
|
г. Смоленск, ул. Бакунина, д.14,
школа №28,
1 этаж, каб. педагога-психолога
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-26-20
|33
|
г. Смоленск, ул. Ленина, д.4
Гимназия № 1,
1 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-28-05
|34
|7 (919) 040-28-50
|35
|
г. Смоленск, ул. Октябрьской
Революции, д.7А школа № 14, 1 этаж, спортзал
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-29-59
|46
|7 (919) 040-37-43
|36
|
г. Смоленск, ул. Багратиона, д. №
57, лицей № 1 им. Академика Петрова, 1 этаж, кабинет № 1
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-31-97
|38
|
г. Смоленск, ул. Нахимова, д 9,
школа № 8, 1 этаж, каб. № 104
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-33-85
|39
|
г. Смоленск, ул. Академика Петрова,
д.5а,
школа № 17, 1 этаж, каб. № 2
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-34-90
|40
|
г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман,
д.21, Смоленский филиал РЭУ им. Плеханова,
1 этаж, каб. № 7
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-36-19
|41
|
г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.13,
ОГБОУ «Смоленский
автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицина», 1 этаж, каб. № 102
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-36-22
|42
|
г. Смоленск, ул. Нарвская, д.№5 ,
МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 1»,
1 этаж, каб. зам. директора
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-36-38
|43
|
г. Смоленск, ул. Николаева, д.49а,
школа № 26, 2 этаж, каб. № 18
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-36-69
|45
|7 (919) 040-37-23
|44
|
г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.17,
ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»,
3 этаж, каб. 306
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-36-91
|47
|
г. Смоленск, ул. Нахимова, д.17,
ДК «Шарм», 1 этаж, каб. 4
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-37-49
|48
|
г. Смоленск, ул. Марины Расковой,
д.6,
школа № 21, 2 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-37-57
|49
|7 (919) 040-37-69
|50
|7 (919) 040-37-95
|51
|
г. Смоленск, проезд Энергетический,
д.1,
Университет МЭИ, 1 этаж, каб. 105
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-38-27
|52
|
г. Смоленск, проезд Энергетический,
д.1,
Университет МЭИ, 1 этаж, каб. 110
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-38-30
|53
|
г. Смоленск, ул. Кирова, д.22а,
школа № 33, 1 этаж, каб. 100
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-38-41
|54
|
г. Смоленск, ул. Неверовского,
д.11,
школа № 2, 1 этаж, каб. 125
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-39-08
|55
|
г. Смоленск, ул. Кирова, д.22а,
школа № 33, 1 этаж, каб. 101
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-38-86
|56
|
г. Смоленск, ул. Неверовского,
д.11,
школа № 21 этаж, каб. 108
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-38-72
|57
|
г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.52,
школа № 9, 1 этаж, каб. 12
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-39-16
|58
|
г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.52,
школа № 9, 2 этаж, библиотека
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-39-27
|59
|
г. Смоленск, пос. Миловидово, д.58,
МБУК «Дом культуры», 1
этаж, холл
с 9:00 до 21:00
|7 (919) 040-39-70
|Муниципальное образование город Смоленск, Промышленный район
|60
|
г. Смоленск, ул. Попова, д. 108,
МБОУ «СШ № 37», 3 этаж, актовый зал, с 9:00 до 21:00
|7 (951) 707-05-11
|61
|7 (951) 707-01-32
|63
|7 (951) 706-04-22
|64
|7 (951) 706-98-45
|99
|7 (951) 702-36-96
|62
|
г. Смоленск, ул. Попова, д. № 62,
МБОУ «СШ № 34», 1 этаж, каб. 1.7
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-96-99
|65
|
г. Смоленск, просп. Строителей, д.
№ 9,
МБОУ «СШ № 11», актовый зал
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-88-73
|66
|7 (951) 707-03-71
|69
|7 (951) 706-09-23
|70
|7 (951) 706-07-64
|71
|7 (951) 706-10-09
|67
|
г. Смоленск, просп. Строителей, д.
№ 24,
МБУК «Централизованная библиотечная
система» города Смоленска, зал искусств
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-84-86
|68
|7 (951) 702-75-25
|72
|
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского,
д. № 7б, МБОУ «СШ № 29», актовый
зал
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 702-93-71
|75
|7 (951) 706-73-03
|76
|7 (951) 706-76-87
|85
|7 (951) 705-86-18
|73
|
г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. №
14а,
СОГБУ СШОР «Юность
России»,
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 698-93-31
|84
|
г. Смоленск, ул. Попова, д. № 36а,
МБОУ «СШ № 31», кабинет логопеда, 1
этаж
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-71-12
|74
|
г. Смоленск, ул. Попова, д. № 36а,
МБОУ «СШ № 31», 3 этаж,
организаторская
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-08-79
|77
|
г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. № 28а,
МБОУ «Гимназия № 4», 2-й этаж,
учительская
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-80-02
|78
|7 (951) 706-72-40
|79
|7 (951) 706-79-70
|80
|
г. Смоленск, ул. Крупской, д. № 37,
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования» города Смоленска, каб. № 11, 1 этаж
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-72-17
|81
|7 (951) 705-80-10
|83
|
г. Смоленск, ул. Попова, д. № 10а,
МБОУ «СШ № 16, учительская, 1
этаж
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 702-95-19
|86
|
г. Смоленск, ул. Попова, д. № 10а,
МБОУ «СШ № 16, 3 этаж, каб. №
33
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-71-59
|82
|
г. Смоленск, ул. Румянцева, д. №
7а,
школа № 12, 1 этаж, каб.
педагога-психолога
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-49-41
|87
|г. Смоленск, ул. Твардовского, д. № 14, МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», 2 этаж, актовый зал, с 9:00 до 21:00
|7 (951) 707-06-38
|88
|7 (951) 706-72-76
|89
|7 (951) 707-11-80
|90
|г. Смоленск, ул. Соболева, д. № 24, МБОУ «СШ № 1», 2 этаж, библиотека, с 9:00 до 21:00
|7 (951) 706-73-49
|91
|
г. Смоленск, ул. Соболева, д. № 24,
МБОУ «СШ № 1», 3 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-67-44
|92
|7 (951) 705-66-68
|93
|
г. Смоленск, ул. Жукова, д. 17,
МБОУ «СШ № 6», каб.
психолога, 1 этаж
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-52-79
|94
|
г. Смоленск, ул. Коммунальная, д. № 5,
МБОУ «СШ № 25», библиотека, 2 этаж
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-58-28
|95
|
г. Смоленск, просп. Гагарина, д. №
23,
ФГБОУ ВО «Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 2 этаж, каб.
215
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 705-99-86
|96
|
г. Смоленск, просп. Гагарина, д. №
23,
ФГБОУ ВО «Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 2 этаж, каб.
218
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 701-68-83
|97
|
г. Смоленск, мкр. Южный, д. № 29в,
МБОУ «СШ № 38», каб. № 1
с 9:00 до 21:00
|7 (951) 705-80-87
|98
|7 (951) 701-69-49
|Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области
|1
|
г. Десногорск, МБУ «ЦК и
МП», 1 мкр. строение 5а/1, каб.41
с 9:00 до 20:00
|8 (4815) 37-22-82
|2
|3
|
г. Десногорск, МБУК
«»Десногорский ИКМ», 3 мкр. строение 15а/1, каб. 1
с 9:00 до 20:00
|8 (4815) 33-36-86
|4
|
г. Десногорск, МФЦ, 3 мкр. д.16а,
окно №1
с 9:00 до 20:00
|8 (4812) 33-37-62
|5
|
г. Десногорск, МБУ
«Десногорская библиотека» (детская), 4мкр. строение 2, кабинет 111
с 9:00 до 20:00
|8 (4815) 37-39-88
|8
|6
|
г. Десногорск, МБУ
«Десногорская библиотека» (взрослая), 2 мкр. строение 6, кабинет
103
с 9:00 до 20:00
|8 (4815) 37-29-84
|7
|9
|
г. Десногорск, МБУ «ЦК и
МП» филиал, 6 мкр, пристройка к общ. 442, блок «Б», кабинет 2
с 9:00 до 20:00
|8 (4815) 33-25-04
|Муниципальное образование «Велижский район» Смоленской области
|1
|
Администрация, г. Велиж, пл.
Дзержинского, д.9
с 8:00 до 19:00
|7 (910) 720-18-53
|2
|7 (910) 720-20-19
|3
|7 (910) 720-18-14
|Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области
|1
|
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр развития детей и подростков «Витамин» г.
Вязьмы Смоленской области, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 54
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 2-56-04
|2
|3
|4
|
Смоленское областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Вяземский железнодорожный техникум», г, Вязьма, ул. Плотникова, д.
11
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 5-56-97
|5
|6
|7
|
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр», г. Вязьма,
Советская пл., д.2а
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 4-11-99
|8
|9
|
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Вяземская централизованная библиотечная система муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул.
Парижской Коммуны,
д. 11
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 5-44-55
|10
|11
|12
|
Городская библиотека № 40
(Литературный салон) муниципального бюджетного учреждения культуры Вяземской
централизованной библиотечной системы муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 27
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 4-28-75
|13
|
Муниципальное бюджетное учреждение
жилищно-коммунального хозяйства «Вяземское коммунальное
управление»,
г. Вязьма, ул. Докучаева, д.33
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 6-12-76
|14
|15
|
ДК «Московский» подведомственное
подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Вяземский
районный культурно-досуговый центр» муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области,
г. Вязьма, ул. Московская, д.14а
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 5-99-41
|17
|16
|
МБДОУ детский сад № 6 ,215110, Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Юбилейная, д.6
с 9:00 до 20:00
|8 (48131) 2-87-98
|Сельские поселения:
|18
|
Администрация Андрейковского
сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Андрейково, ул.
Ленина, д.10
с 9:00 до 19:00
|8 (48131) 3-24-25
|19
|
Администрация Вязьма-Брянского
сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Вязьма-Брянская,
ул. Горького, д.2
с 9:00 до 19:00
|8 (48131) 2-15-05
|20
|
Администрация Кайдаковского
сельского поселения Вяземского района Смоленской области, д. Кайдаково,
ул. Центральная, д. 7
с 9:00 до 19:00
|8 (48131) 3-43-54
|21
|
Администрация Семлевского сельского
поселения Вяземского района Смоленской области, с. Семлево, ул. Ленина, д.50
с 9:00 до 19:00
|8 (48131) 3-26-47
|22
|
Администрация Новосельского
сельского поселения Вяземского района Смоленской области, д. Новое Село, ул.
Центральная, д.57
с 9:00 до 19:00
|8 (48131) 3-21-44
|23
|
Администрация Степаниковского
сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Новый, ул. 1
Мая, д.1
с 9:00 до 19:00
|8 (48131) 3-83-35
|Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
|1
|
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая
(сменная) школа», каб.4
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 6-13-70
|2
|
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая
(сменная) школа», каб.6
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 6-13-71
|3
|
г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание
транспортно-коммерческого центра
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 6-55-18
|4
|
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая
(сменная) школа», каб.7
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 6-13-72
|5
|
г. Гагарин, Первомайский проезд,
д.1, МУП «Управление ЖКХиС»
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 3-57-57
|6
|
г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание
транспортно-коммерческого центра
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 6-55-19
|7
|
г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, Администрация МО
«Гагаринский район»
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 3-42-50
|8
|
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 62, МБУК МКДЦ
«Комсомолец»
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 6-11-13
|9
|
г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание
транспортно-коммерческого центра
с 9:00 до 20:00
|8 (48135) 6-55-20
|10
|
с. Карманово, ул. Советская, д. 42А, Администрация
Кармановского с/п
с 9:00 до 19:00
|8 (48135) 7-74-77
|11
|
с. Пречистое, пер.
Административный, д. 6, Администрация Гагаринского с/п
с 9:00 до 19:00
|8 (48135) 7-41-46
|12
|
с. Баскаково, ул. Административная, д. 7, Администрация
Гагаринского с/п
с 9:00 до 19:00
|8 (48135) 7-37-34
|13
|
д. Никольское, ул. Центральная, д. 15 А, Администрация Никольского с/п
с 9:00 до 19:00
|8 (48135) 7-33-48
|14
|
д. Никольское, ул. Центральная, д. 15 А, Администрация Никольского с/п
с 9:00 до 19:00
|8 (48135) 7-33-31
|Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области
|1
|
Администрация МО «Глинковский
район»,
с. Глинка, ул. Ленина, д.8
с 9:00 до 19:00
|8 (48165) 2-17-60
|Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области
|Демидовское городское поселение — г. Демидов
|1
|
здание Администрации МО
«Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 4
с 9:00 до 20:00
|8 (48147) 4-10-65
|2
|
здание Администрации МО
«Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 2
с 9:00 до 20:00
|8 (48147) 4-15-03
|3
|здание Администрации МО «Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 21 с 9:00 до 20:00
|8 (48147) 4-11-55
|Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области
|Дорогобужское городское поселение — г. Дорогобуж
|1
|
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, кабинет 302, 311
(Здание администрации)
с 9:00 до 20:00
|7 (905) 163-46-28
|2
|7 (905) 163-46-85
|3
|7 (905) 163-47-53
|7
|7 (905) 163-48-17
|Верхнеднепровское городское поселение — пгт Верхнеднепровский
|4
|
пгт Верхнеднепровский, ул.
Комсомольская, д. 20, кабинет 1, КЦ «Химик»
с 9:00 до 20:00
|7 (905) 163-47-60
|5
|7 (905) 163-47-64
|6
|7 (905) 163-48-04
|Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области
|Духовщинское городское поселение — г. Духовщина
|1
|
ООО «Ориентир», г.
Духовщина, ул. Смоленская, д.100 д,
каб. 6
с 9:00 до 20:00
|8 (48166) 2-31-18
|Озерненское городское поселение — пгт Озерный
|2
|
администрация, пгт. Озерный, ул. Кольцевая д.14, каб. 5
с 9:00 до 20:00
|8 (48166) 5-19-44
|3
|
администрация, пгт. Озерный,
ул. Кольцевая д.14, каб. 4
с 9:00 до 20:00
|8 (48166) 5-12-44
|Сельские поселения:
|Пречистенское (с. Пречистое)
|4
|
администрация с/п, ул. Октябрьская,
д.14, каб.3
с 9:00 до 19:00
|8 (48166) 2-83-46
|Булгаковское (д. Зимец)
|5
|
администрация с/п, ул. Центральная, д.25, каб.2
с 9:00 до 19:00
|8 (48166) 2-77-43
|Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области
|Ельнинское городское поселение — г. Ельня
|1
|
Администрация г/п, г. Ельня, ул.
Энгельса, д. №5
с 9:00 до 20:00
|8 (48146) 4-26-58
|2
|
Администрация г/п, г. Ельня, ул.
Энгельса, д. №5
с 9:00 до 20:00
|8 (48146) 4-24-76
|3
|
Администрация г/п, г. Ельня, ул.
Энгельса, д. №5
с 9:00 до 20:00
|8 (48146) 4-13-50
|4
|
Администрация г/п, ул. Энгельса, д.
№5
с 9:00 до 20:00
|8 (48146) 4-14-77
|Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области
|Сельские поселения:
|Ершичское (с. Ершичи)
|1
|
художественная школа (ДШИ) с.
Ершичи,
ул. Советская, д. 25
с 9:00 до 19:00
|8 (48155) 2-16-84
|2
|
МУП «Коммунальщик» с.
Ершичи,
ул.
Советская, д. 6
с 9:00 до 19:00
|8 (48155) 2-19-92
|Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области
|Кардымовское городское поселение — пгт Кардымово
|1
|
Администрация МО «Кардымовский
район»
п. Кардымово, ул. Парковая, д.1
с 9:00 до 20:00
|8 (48167) 4-24-74
|3
|Сельские поселения:
|Каменское (д. Каменка)
|2
|
Администрация Каменского сельского
поселения д. Каменка, ул. Центральная,
д. 13
с 9:00 до 19:00
|8 (48167) 2-91-85
|Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области
|Краснинское городское поселение — пгт Красный
|1
|
п. Красный, ул. Карла-Маркса, д. 11,
ООО Виктория,
с 9:00 до 19:00
|8 (48145) 4-10-76
|2
|Сельские поселения:
|Гусинское (д. Гусино)
|3
|
д. Гусино, ул. Советская, д. 13, Клубная система,
с 9:00 до 19:00
|8 (48145) 2-66-98
|Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области
|Монастырщинское городское поселение — пгт Монастырщина
|1
|
пгт. Монастырщина, ул. 1-ая Краснинская, д.14, каб. № 9, здание
Администрации
с 9:00 до 20:00
|8 (48148) 4-24-02
|Сельские поселения:
|Татарское (д.Доброселье)
|2
|
д. Доброселье, д.31, администрация
Татарского сельского поселения
с 9:00 до 19:00
|8 (48148) 2-91-42
|Соболевское (с.Октябрьское)
|3
|
с. Октябрьское, д.1, администрация
Соболевского сельского поселения
с 9:00 до 19:00
|8 (48148) 2-81-22
|Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области
|Сельские поселения:
|Днепровское (с.Днепровское)
|1
|
с. Днепровское, ул. Ракова, д. 28,
администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (48138) 2-36-48
|Новодугинское (с.Новодугино)
|2
|
здание администрации МО, с.
Новодугино,
ул.
Советская, д.1, каб. №2
с 9:00 до 19:00
|
8 (48138) 2-14-39;
8 (48138) 2-17-70
|3
|
здание администрации МО, с.
Новодугино,
ул.
Советская, д.1, каб. № 3
с 9:00 до 19:00
|
8 (48138) 2-15-42;
8 (48138) 2-15-37
|Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области
|Починковское городское поселение — г. Починок
|1
|
г. Починок, ул. Кирова, д.1 (дом культуры)
с 9:00 до 20:00
|8 (48149) 4-29-52
|2
|3
|Сельские поселения:
|Стодолищенское (п.Стодолище)
|4
|
п. Стодолище, ул. Ленина, д.9, администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (48149) 2-73-54
|Ленинское (д.Лучеса)
|5
|
д. Лучеса, ул. им. Бизунова, д. 1, администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (48149) 5-52-21
|Прудковское (д.Плоское)
|6
|
д. Плоское, д.86, администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (48149) 5-67-21
|Шаталовское (д.Шаталово)
|7
|
д. Шаталово, д. 236, администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (48149) 3-22-57
|Мурыгинское (д.Мурыгино)
|8
|
д. Мурыгино, ул. Центральная, д. 71, администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (48149) 2-51-44
|Мурыгинское (д.Лосня)
|9
|
д. Лосня, д.1, администрация
(бывший детский сад)
с 9:00 до 19:00
|8 (48149) 5-20-67
|Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области
|Рославльское городское поселение — г. Рославль
|1
|
г. Рославль, МБУК «ДК
«Ростислав»», 15 мкр., д. 40, помещение №1, каб. 33
с 9:00 до 20:00
|7 (910) 713-30-74
|2
|
г. Рославль, 15 мкр., д.40,
МБУК «ДК
«Ростислав»», помещение
№1, каб.38
с 9:00 до 20:00
|7 (910) 713-30-77
|3
|
г. Рославль, 15 мкр., д.40,
МБУК «ДК
«Ростислав»», помещение №1, каб. 39
с 9:00 до 20:00
|7 (915) 638-24-10
|4
|
г. Рославль, 34 мкрн, д.2,
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества», с 9:00 до 20:00
|8 (48134) 2-01-48
|5
|
г. Рославль, пл. Ленина, д. 1а,
ГДК, малый зал,
с 9:00 до 20:00
|8 (48134) 4-04-06
|6
|7
|9
|17
|
г. Рославль, ул. Ленина, д. 2,
отдел сельского хозяйства Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области, с 9:00 до 19:00
|8 (48134) 4-05-98
|21
|8
|
г. Рославль, пер. 1й Братский, д.
15а,
МБОУ «Средняя школа № 8», с 9:00 до 20:00
|8 (48134) 6-83-59
|10
|
г. Рославль, Заслонова, д. 2
комитет ЖКХ, актовый зал, ул. с 9:00 до 20:00
|8 (48134) 6-34-16
|11
|
г. Рославль, Пролетарская, д. 66,
Центральная библиотека, ул. с 9:00 до 20:00
|8 (48134) 6-44-11
|13
|12
|
г. Рославль, ул. Мичурина, д. 181А,
МБДОУ Детский сад «Звездочка», с 9:00 до 20:00
|8 (48134) 2-44-74
|14
|
г. Рославль, ул. Заслонова, д. 2,
комитет ЖКХ, актовый зал, с 9:00 до 20:00
|8 (48134) 6-34-16
|15
|Сельские поселения:
|Остерское (с.Остер)
|16
|
Здание администрации Остерского с/п
Рославльский район с. Остер, ул.
Советская, д. 2
с 9:00 до 19:00
|8 (48134) 5-41-35
|Кирилловское (д.Малые Кириллы)
|18
|
Здание администрации Кирилловского
с/п Рославльский район д. Малые Кириллы,
ул.
Совхозная, д. 2
с 9:00 до 19:00
|8 (48134) 5-79-67
|Екимовичское (д.Екимовичи)
|19
|
Здание администрации Екимовичского
с/п Рославльский район, с. Екимовичи,
ул.
Комсомольская, д.14А
с 9:00 до 19:00
|8 (48134) 5-57-90
|Липовское (д.Липовка)
|20
|
Здание администрации Липовского с/п
Рославльский район, д. Липовка, ул.
Молодежная, д.16
с 9:00 до 19:00
|8 (48134) 5-64-44
|Муниципальное образование «Руднянский район» Смоленской области
|Руднянское городское поселение — г. Рудня
|1
|
г. Рудня, Администрация, ул. Киреева, д. 93
с 9:00 до 20:00
|8 (48141) 4-25-97
|2
|8 (48141) 4-18-41
|3
|8 (48141) 5-21-16
|Голынковское городское поселение — пгт Голынки
|4
|
администрация, ул.
Школьная, д. 5
с 9:00 до 20:00
|8 (48141) 5-71-41
|Сельские поселения:
|Чистиковское (д.Смолиговка)
|5
|
администрация, д. Смолиговка, ул. Калинина,
д. 4
с 9:00 до 20:00
|8 (48141) 5-71-40
|Любавичское (д.Казимирово)
|6
|
администрация, д.Казимирово, ул. Центральная, д. 16
с 9:00 до 19:00
|8 (48141) 5-66-23
|Переволочское (д.Кругловка)
|7
|
администрация, д. Кругловка, ул. Центральная, д. 1а
с 9:00 до 19:00
|8 (48141) 5-47-38
|Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области
|Сафоновское городское поселение — г. Сафоново
|1
|
г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 2, «Сафоновский
городской культурный центр»
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 2-86-80
|2
|
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4-а, «Сафоновский городской
культурный центр»
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-19-67
|3
|
г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.35, Центральная
районная библиотека
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-27-08
|4
|
г. Сафоново, ул.
Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.11
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-27-01
|5
|
г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.35, Центральная
районная библиотека
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-27-08
|6
|
г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 1, Сафоновская автошкола
ДОСААФ
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 2-24-15
|7
|
г. Сафоново, ул. Коммунистическая,
д.5а, (административное здание), каб.7
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 2-17-68
|8
|
г. Сафоново, м-н 1, 14Б, МБУ«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сафоново
Спорт-Арена»
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 3-45-56
|9
|
г. Сафоново, ул. Мира, д. 14, МБУ
«ФСК «Сафоново»
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-20-87
|10
|
г. Сафоново, мкр-н 1, д. 31,
детско-юношеский филиал Сафоновской РЦБС (библиотека)
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 3-49-45
|11
|
г. Сафоново, м-н 1, д. 12б, городская
библиотека-филиал №1
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 3-07-27
|12
|
г. Сафоново, мкрн-1, д. 20, МФЦ
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 3-02-88
|13
|
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4-а, «Сафоновский городской
культурный центр»
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-19-67
|14
|
г. Сафоново, ул. Коммунистическая,
д.5а, (административное здание), каб.11
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-27-01
|15
|
г. Сафоново, ул. Коммунистическая,
д.5а, (административное здание), каб.10
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 2-17-68
|16
|
г. Сафоново, ул. Коммунистическая,
д.5а, (административное здание), каб.9
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 4-27-01
|Сельские поселения:
|Издешковское (с.Издешково)
|17
|
ул.
Свободы, д. 1, Издешковский СДК
с 9:00 до 20:00
|8 (48142) 7-88-48
|Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области
|Сельские поселения:
|Печерское (с.Печерск)
|1
|
с. Печерск, ул. Минская, д.7,
администрация, каб.4
с 9:00 до 21:00
|8 (4812) 42-29-40
|2
|
с. Печерск, ул. Минская, д.7,
администрация, каб.2
с 9:00 до 21:00
|8 (4812) 42-29-40
|Дивасовское (с. Ольша)
|3
|
ул.
Садовый переулок-I, д. 1А, филиал МБУК КГ «РДК» МО
«Смоленский район»
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 30-59-29
|Гнездовское (д. Новые Батеки)
|4
|
д. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 9, администрация Гнездовского
с/п
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 36-55-24
|Сметанинское (д. Сметанино)
|5
|
д. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 11, МБДОУ
«Солнышко», кабинет специалистов
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 48-85-92
|Катынское (п. Авторемзавод)
|6
|
п. Авторемзавод, д. 1а,
административное помещение Авторемзавода, актовый зал (заседаний)
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 47-41-56
|Хохловское (д. Хохлово)
|7
|
д. Хохлово, ул. Мира, д. 12, администрация, кабинет
специалистов
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 36-97-22
|Михновское (д. Михновка)
|8
|
д. Михновка, ул. Рождественская, д. 6, администрация, кабинет
ведущего специалиста
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 34-45-34
|Пригорское (с. Пригорское)
|9
|
с. Пригорское, ул. Молодежная, д. 5, администрация, кабинет Главы
с 9:00 до 21:00
|8 (4812) 36-03-64
|Кощинское (д. Кощино)
|10
|
д. Кощино, ул. Дружбы, 31, администрация, холл
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 47-27-98
|Талашкинское (с.Талашкино)
|11
|
с. Талашкино, ул. Парковая, д. 2А, сельскохозяйственный
производственный кооператив (Талашкино-Агро), кабинет директора
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 36-11-92
|Стабенское (д.Мазальцево)
|12
|
д. Мазальцево, ул. Мира, д. 3, администрация, кабинет №3
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 36-96-16
|Стабенское (д. Покорное)
|13
|
д. Покорное, ул. Школьная, д. 26, администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 36-96-16
|Корохоткинское (д. Магалинщина)
|14
|
д. Магалинщина, ул. Заречная, д. 2, старое здание
администрации, каб. специалиста
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 36-56-40
|Козинское (д. Богородицкое)
|15
|
ул.
Викторова, д. 23, администрация, каб. свободный
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 42-14-08
|Козинское (д.Алтуховка)
|16
|
д. Алтуховка, ул. Светлая, д. 2, пом. 16
с 9:00 до 21:00
|8 (4812) 69-79-44
|Козинское (д.Новосельцы)
|17
|
д. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 16, помещение застройщика,
офис 6.2
с 9:00 до 21:00
|7 (930) 304-38-01
|Касплянское (с.Каспля-1)
|18
|
с. Каспля-1, ул. Советская, д. 15, архив, «Смоленское
райпо»
с 9:00 до 19:00
|8 (4812) 36-61-42
|Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области
|Сычевское городское поселение — г. Сычевка
|1
|
г. Сычевка, ул. Пушкина, д.25,
здание № 3 администрации, 2 кабинета рядом
с 9:00 до 20:00
|8 (48130) 4-19-64
|2
|Сельские поселения:
|Мальцевское (д.Мальцево)
|3
|
д.Мальцево, ул. Октябрьская, д.14, администрация
с 9:00 до 19:00
|8 (48130) 2-56-60
|Караваевское ()
|4
|
д.Караваево, ул. Центральная, д.82,
администрация,
с 9:00 до 19:00
|8 (48130) 2-33-19
|8 (48130) 2-33-34
|Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области
|Сельские поселения:
|Темкинское (с.Темкино)
|1
|
с.Темкино, ул. Советская, д.27, администрация,
с 9:00 до 19:00
|8 (48136) 2-17-70
|2
|Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области
|Сельские поселения:
|Угранское (с.Угра)
|1
|
Угранский РСКЦ, с.Угра ул.
Советская д.12
с 9:00 до 19:00
|8 (48137) 4-11-50
|Знаменское(с.Знаменка)
|2
|
Библиотека, с.Знаменка ул. Ленина
д.7
с 9:00 до 19:00
|8 (48137) 2-32-92
|Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области
|Хиславичское городское поселение — пгт Хиславичи
|1
|
п.Хиславичи, ул. Советская, д.28,
здание Сбербанка,
с 9:00 до 20:00
|8 (48140) 2-15-74
|2
|8 (48140) 2-15-84
|Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области
|Холм-Жирковское городское поселение — пгт Холм-Жирковский
|1
|
Администрация городского поселения,
пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д.8
с 9:00 до 19:00
|8 (48139) 2-12-95
|Сельские поселения:
|Игоревское (ст.Игоревская)
|2
|
Администрация Игоревского СП,
Холм-Жирковский район, ст.
Игоревская,
ул. Южная, д.5
с 9:00 до 19:00
|8 (48139) 2-62-21
|Богдановское (с.Боголюбово)
|3
|
администрация Богдановского СП,
Холм-Жирковский район, с.
Боголюбово,
ул. Центральная, д.3
с 9:00 до 19:00
|8 (48139) 2-43-34
|Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области
|Шумячское городское поселение — пгт Шумячи
|1
|
МБУК «Шумячская ЦКС», ул.
Советская, д.109, хореографический кабинет
с 9:00 до 19:00
|8 (48133) 4-13-31
|2
|3
|
МБУК «Шумячская ЦКС», ул.
Советская, д.109, хоровой кабинет
с 9:00 до 19:00
|8 (48133) 4-26-90
|Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области
|Ярцевское городское поселение — г. Ярцево
|1
|
г. Ярцево, ул. 30лет Победы, д.21, художественная школа
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-25
|2
|
г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.18,
средняя школа № 9 (с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-31
|3
|
г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.32,
музыкальная школа
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-32
|4
|
г. Ярцево, ул. Старозавопье, д.15.
средняя школа № 10
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-34
|5
|
г. Ярцево, пр-т Металлургов, д.19-А,
средняя школа № 8
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-35
|6
|
г. Ярцево, пр-т Металлургов, д.25,
средняя школа № 7
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-37
|7
|
г. Ярцево, ул. Интернациональная, д.5,
средняя школа № 4
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-38
|8
|
г. Ярцево, ул. Гагарина, д.5,
районный центр КИ
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-39
|9
|
г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 15,
МБУ ДШИ
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-41
|10
|
г. Ярцево, ул. Советская, д.13,
МБУ ДО ДШИ
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-42
|11
|
г. Ярцево, ул. Советская, д.26А,
детская библиотека
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-43
|12
|
г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д.24,
средняя школа № 6
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-44
|13
|г. Ярцево, ул. Энгельса, д.1, средняя школа № 5 с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-45
|Сельские поселения:
|Капыревщенское (д. Капыревщина)
|14
|
Здание администрации (д. Капыревщина,
ул. Славы, д.21)
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-46
|Суетовское (д. Суетово)
|15
|
Здание администрации (д. Суетово, ул. Магистральная,
д.4)
с 9:00 до 21:00
|(79915) 2-059-47
|Помещения переписных/стационарных участков в МФЦ
|1
|г. Смоленск, пер. Юннатов, д.4
|2
|г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2/13
|3
|г. Десногорск, микрорайон 3, пристройка к д. 16а
|4
|г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 30
|5
|г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 13
|6
|г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 43
|7
|г. Демидов, ул. Хренова, д.18
|8
|г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 29
|9
|г. Ельня, ул. Советская, д, 32
|10
|с. Новодугино, ул. Советская, д.8
|11
|г. Рославль, 34-й микрорайон, д.3
|12
|г. Рудня, Ленинский переулок, д.1е
|13
|г. Сафоново, микр-н 1, д. 20
|14
|г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 16
|15
|с. Угра, ул. Ленина, д. 37
|16
|пгт Хиславичи, ул. Советская, д.30
|17
|пгт Шумячи, ул. Понятовская, д.7
|18
|г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д.13
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