 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Адреса, телефоны переписных (стационарных) участков Смоленской области и график их работы с 15 октября по 14 ноября 2021 года

15.10.2021
Номер переписного (стационарного) участка Наименование муниципального образования, населенного пункта/Адрес переписного (стационарного) участка Телефон
Муниципальное образование город Смоленск, Заднепровский район
1 г. Смоленск, ул. Щорса, д. 3, каб. Администрации Заднепровского района
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 703-03-75
2 г. Смоленск, ул. Рабочая, д. 10, МБУК «Дом культуры» микрорайона Гнездово, 1 этаж, каб. художественного руководителя
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 703-08-67
3 г. Смоленск, пос. Пронино, ОАО «Смоленский ДОК», 1 этаж, каб. № 1
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 703-09-31
4 г. Смоленск, ул. Нижняя Дубровенка, д. 13, СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта», 1 этаж, каб. № 6, учебный класс
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 703-10-54
5 г. Смоленск, ул. Радищева, д. 6, МБОУ «СШ № 15», 2 этаж, каб. № 14
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 703-12-93
6 г. Смоленск, ул. Радищева, д. 6, МБОУ «СШ № 15», 3 этаж, каб. № 31
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 703-13-71
7 г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 6, МБОУ «СШ № 32 им С.А. Лавочкина», 2 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00  		7 (951) 703-17-20                                         
8 7 (951) 703-26-70
9 г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д.4, МБОУ «СШ № 36 им А.М. Городнянского», 3 этаж, каб. № 3.6
с 9:00 до 21:00   		7 (951) 703-36-09
10 г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д.4, МБОУ «СШ № 36 им А.М. Городнянского», 2 этаж,  каб. № 2.9
с 9:00 до 21:00   		7 (951) 703-37-51
11 г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ № 40», 2 этаж, каб.  № 209
с 9:00 до 21:00      		7 (951) 703-58-11
12 г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ №40», 3 этаж, каб. № 340
с 9:00 до 21:00   		7 (951) 703-59-31
13 г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ №40», 1 этаж,  каб. № 116
с 9:00 до 21:00   		7 (951) 703-53-74
14 г. Смоленск, ул. Витебское шоссе, д.42, МБУ ДО «Центр дополнительного образования №1», 1 этаж, каб. № 4, с 9:00 до 21:00   7 (951) 706-12-63
15 г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.9, МБОУ «СШ №7», 2 этаж, каб. № 4
с 9:00 до 21:00  		7 (951) 701-89-06
16 г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.9, МБОУ «СШ №7», 2 этаж, каб. канцелярии
с 9:00 до 21:00  		7 (951) 701-78-41
17 г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.12 МБОУ «СШ №22», цокольный этаж, учебная мастерская
с 9:00 до 21:00       		7 (951) 701-74-00
18 г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д.2/8, МБОУ «О(с)Ш №1», 2 этаж, конференцзал
с 9:00 до 21:00      		7 (951) 707-14-23
19 г. Смоленск, ул. Чкалова, д.6а, МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева», цокольный этаж, каб. № 26
с 9:00 до 21:00   		7 (951) 702-82-85
20 г. Смоленск, МБУК «Культурный центр «Заднепровье», ул. Губенко, д.5, 2 этаж, каб. № 2.5
с 9:00 до 21:00  		7 (951) 706-13-37
21                                                     г. Смоленск, ул. Островского, д.3, МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», 1 этаж, каб. технологии
с 9:00 до 21:00  		7 (951) 703-00-65
22 7 (951) 702-84-32
23 г. Смоленск, ул. Автозаводская, д.31, филиал МБОУ «СШ №30 им С.А. Железнова», 1 этаж, учительская
с 9:00 до 21:00  		7 (951) 702-87-36
24                                                     г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д.1, МБОУ «СШ № 19 им Героя России Панова», 1 этаж, каб. № 24
с 9:00 до 21:00    		7 (951) 698-95-65
25 7 (951) 702-88-50
26 г. Смоленск, ул. Гастелло, д.8, МБОУ «СШ №10», 1 этаж, библиотека
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 707-15-26
27 г. Смоленск, ул. Седова, д.1, МБУК «Дом культуры «Сортировка», 1 этаж, каб. для занятий
с 9:00 до 21:00  		7 (951) 702-97-22
28 г. Смоленск, ул. Седова, д.1, МБУК «Дом культуры «Сортировка», 2 этаж, малый зал
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 702-98-54
29 г. Смоленск, ул. Московский Большак, д.12, каб. Администрации Заднепровского района, 1 этаж, каб. специалиста 1-й категории
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 702-99-07
Муниципальное образование город Смоленск, Ленинский район
30 г. Смоленск, ул. Нахимова, д.35, 1 этаж, каб. 113 школа № 39, с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-11-59
37 7 (919) 040-33-80
31 г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д.6, МБУДО «Детская школа искусств № 3» 1 этаж, кл. 2
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-15-94
32 г. Смоленск, ул. Бакунина, д.14, школа №28, 1 этаж, каб. педагога-психолога
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-26-20
33 г. Смоленск, ул. Ленина, д.4 Гимназия № 1, 1 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-28-05
34 7 (919) 040-28-50
35 г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.7А школа № 14, 1 этаж, спортзал
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-29-59
46 7 (919) 040-37-43
36 г. Смоленск, ул. Багратиона, д. № 57, лицей № 1 им. Академика Петрова, 1 этаж, кабинет № 1
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-31-97
38 г. Смоленск, ул. Нахимова, д 9, школа № 8, 1 этаж, каб. № 104
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-33-85
39 г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д.5а, школа № 17, 1 этаж, каб. № 2
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-34-90
40 г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.21, Смоленский филиал РЭУ им. Плеханова, 1 этаж, каб. № 7
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-36-19
41 г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.13, ОГБОУ «Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицина», 1 этаж, каб. № 102
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-36-22
42 г. Смоленск, ул. Нарвская, д.№5 , МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1», 1 этаж, каб. зам. директора
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-36-38
43 г. Смоленск, ул. Николаева, д.49а, школа № 26, 2 этаж, каб. № 18
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-36-69
45 7 (919) 040-37-23
44 г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.17, ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», 3 этаж, каб. 306
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-36-91
47 г. Смоленск, ул. Нахимова, д.17, ДК «Шарм», 1 этаж, каб. 4
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-37-49
48 г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.6, школа № 21, 2 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-37-57
49 7 (919) 040-37-69
50 7 (919) 040-37-95
51 г. Смоленск, проезд Энергетический, д.1, Университет МЭИ, 1 этаж, каб. 105
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-38-27
52 г. Смоленск, проезд Энергетический, д.1, Университет МЭИ, 1 этаж, каб. 110
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-38-30
53 г. Смоленск, ул. Кирова, д.22а, школа № 33, 1 этаж, каб. 100
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-38-41
54 г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11, школа № 2, 1 этаж, каб. 125
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-39-08
55 г. Смоленск, ул. Кирова, д.22а, школа № 33, 1 этаж, каб. 101
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-38-86
56 г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11, школа № 21 этаж, каб. 108
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-38-72
57 г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.52, школа № 9, 1 этаж, каб. 12
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-39-16
58 г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.52, школа № 9, 2 этаж, библиотека
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-39-27
59 г. Смоленск, пос. Миловидово, д.58, МБУК «Дом культуры», 1 этаж, холл
с 9:00 до 21:00 		7 (919) 040-39-70
Муниципальное образование город Смоленск, Промышленный район
60 г. Смоленск, ул.  Попова, д. 108,
МБОУ «СШ № 37», 3 этаж, актовый зал, с 9:00 до 21:00 		7 (951) 707-05-11
61 7 (951) 707-01-32
63 7 (951) 706-04-22
64 7 (951) 706-98-45
99 7 (951) 702-36-96
62 г. Смоленск, ул.  Попова, д. № 62, МБОУ «СШ № 34», 1 этаж, каб. 1.7
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-96-99
65 г. Смоленск, просп. Строителей, д. № 9, МБОУ «СШ № 11», актовый зал
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-88-73
66 7 (951) 707-03-71
69 7 (951) 706-09-23
70 7 (951) 706-07-64
71 7 (951) 706-10-09
67 г. Смоленск, просп. Строителей, д. № 24, МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска, зал искусств
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-84-86
68 7 (951) 702-75-25
72 г. Смоленск, ул.  Маршала Соколовского, д. № 7б, МБОУ «СШ № 29», актовый зал
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 702-93-71
75 7 (951) 706-73-03
76 7 (951) 706-76-87
85 7 (951) 705-86-18
73 г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. № 14а, СОГБУ СШОР «Юность России»,
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 698-93-31
84 г. Смоленск, ул.  Попова, д. № 36а, МБОУ «СШ № 31», кабинет логопеда, 1 этаж
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-71-12
74 г. Смоленск, ул.  Попова, д. № 36а, МБОУ «СШ № 31», 3 этаж, организаторская
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-08-79
77 г. Смоленск, ул.  25 Сентября, д. № 28а, МБОУ «Гимназия № 4», 2-й этаж, учительская
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-80-02
78 7 (951) 706-72-40
79 7 (951) 706-79-70
80 г. Смоленск, ул.  Крупской, д. № 37, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» города Смоленска, каб. № 11, 1 этаж
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-72-17
81 7 (951) 705-80-10
83 г. Смоленск, ул.  Попова, д. № 10а, МБОУ «СШ № 16, учительская, 1 этаж
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 702-95-19
86 г. Смоленск, ул.  Попова, д. № 10а, МБОУ «СШ № 16, 3 этаж, каб. № 33
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 706-71-59
82 г. Смоленск, ул. Румянцева, д. № 7а, школа № 12, 1 этаж, каб. педагога-психолога
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 701-49-41
87 г. Смоленск, ул.  Твардовского, д. № 14, МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», 2 этаж, актовый зал, с 9:00 до 21:00 7 (951) 707-06-38
88 7 (951) 706-72-76
89 7 (951) 707-11-80
90 г. Смоленск, ул.  Соболева, д. № 24, МБОУ «СШ № 1», 2 этаж, библиотека, с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-73-49
91 г. Смоленск, ул.  Соболева, д. № 24, МБОУ «СШ № 1», 3 этаж, актовый зал
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 701-67-44
92 7 (951) 705-66-68
93 г. Смоленск, ул.  Жукова, д. 17, МБОУ «СШ № 6», каб. психолога, 1 этаж
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 701-52-79
94 г. Смоленск, ул.  Коммунальная, д. № 5, МБОУ «СШ № 25», библиотека, 2 этаж
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 701-58-28
95 г. Смоленск, просп. Гагарина, д. № 23, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 2 этаж, каб. 215
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 705-99-86
96 г. Смоленск, просп. Гагарина, д. № 23, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 2 этаж, каб. 218
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 701-68-83
97 г. Смоленск, мкр. Южный, д. № 29в, МБОУ «СШ № 38», каб. № 1
с 9:00 до 21:00 		7 (951) 705-80-87
98 7 (951) 701-69-49
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области
1 г. Десногорск, МБУ «ЦК и МП», 1 мкр. строение 5а/1, каб.41
с 9:00 до 20:00 		8 (4815) 37-22-82
2
3 г. Десногорск, МБУК «»Десногорский ИКМ», 3 мкр. строение 15а/1, каб. 1
с 9:00 до 20:00 		8 (4815) 33-36-86
4 г. Десногорск, МФЦ, 3 мкр. д.16а, окно №1
с 9:00 до 20:00 		8 (4812) 33-37-62
5 г. Десногорск, МБУ «Десногорская библиотека» (детская), 4мкр. строение 2, кабинет 111
с 9:00 до 20:00 		8 (4815) 37-39-88
8
6 г. Десногорск, МБУ «Десногорская библиотека» (взрослая), 2 мкр. строение 6, кабинет 103
с 9:00 до 20:00 		8 (4815) 37-29-84
7
9 г. Десногорск, МБУ «ЦК и МП» филиал, 6 мкр, пристройка к общ. 442, блок «Б», кабинет 2
с 9:00 до 20:00 		8 (4815) 33-25-04
Муниципальное образование «Велижский район» Смоленской области
1 Администрация, г. Велиж, пл. Дзержинского, д.9
с 8:00 до 19:00 		7 (910) 720-18-53
2 7 (910) 720-20-19
3 7 (910) 720-18-14
Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области
1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей и подростков «Витамин» г. Вязьмы Смоленской области, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 54
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 2-56-04
2
3
4 Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский железнодорожный техникум», г, Вязьма, ул. Плотникова, д. 11
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 5-56-97
5
6
7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр», г. Вязьма, Советская пл., д.2а
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 4-11-99
8
9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вяземская централизованная библиотечная система муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 11
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 5-44-55
10
11
12 Городская библиотека № 40 (Литературный салон) муниципального бюджетного учреждения культуры Вяземской централизованной библиотечной системы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 27
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 4-28-75
13 Муниципальное бюджетное учреждение жилищно-коммунального хозяйства «Вяземское коммунальное управление», г. Вязьма, ул. Докучаева, д.33
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 6-12-76
14
15 ДК «Московский» подведомственное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр» муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. Московская, д.14а
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 5-99-41
17
16 МБДОУ детский сад № 6 ,215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул.  Юбилейная, д.6
с 9:00 до 20:00 		8 (48131) 2-87-98
  Сельские поселения:
18 Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Андрейково, ул. Ленина, д.10
с 9:00 до 19:00 		8 (48131) 3-24-25
19 Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Вязьма-Брянская, ул. Горького, д.2
с 9:00 до 19:00 		8 (48131) 2-15-05
20 Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, д. Кайдаково, ул.  Центральная, д. 7
с 9:00 до 19:00 		8 (48131) 3-43-54
21 Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Семлево, ул. Ленина, д.50
с 9:00 до 19:00 		8 (48131) 3-26-47
22 Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, д. Новое Село, ул. Центральная, д.57
с 9:00 до 19:00 		8 (48131) 3-21-44
23 Администрация Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Новый, ул. 1 Мая, д.1
с 9:00 до 19:00 		8 (48131) 3-83-35
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
1 г. Гагарин, ул.  Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая (сменная) школа», каб.4
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 6-13-70
2 г. Гагарин, ул.  Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая (сменная) школа», каб.6
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 6-13-71
3 г. Гагарин, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание транспортно-коммерческого центра
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 6-55-18
4 г. Гагарин, ул.  Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая (сменная) школа», каб.7
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 6-13-72
5 г. Гагарин, Первомайский проезд, д.1, МУП «Управление ЖКХиС»
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 3-57-57
6  г. Гагарин, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание транспортно-коммерческого центра
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 6-55-19
7 г. Гагарин, ул.  Советская, д. 8, Администрация МО «Гагаринский район»
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 3-42-50
8 г. Гагарин, ул.  Гагарина, д. 62, МБУК МКДЦ «Комсомолец»
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 6-11-13
9  г. Гагарин, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание транспортно-коммерческого центра
с 9:00 до 20:00 		8 (48135) 6-55-20
10 с. Карманово, ул.  Советская, д. 42А, Администрация Кармановского с/п
с 9:00 до 19:00 		8 (48135) 7-74-77
11 с. Пречистое, пер. Административный, д. 6, Администрация Гагаринского с/п
с 9:00 до 19:00 		8 (48135) 7-41-46
12 с. Баскаково, ул.  Административная, д. 7, Администрация Гагаринского с/п
с 9:00 до 19:00 		8 (48135) 7-37-34
13 д. Никольское, ул.  Центральная,  д. 15 А, Администрация Никольского с/п
с 9:00 до 19:00 		8 (48135) 7-33-48
14 д. Никольское, ул.  Центральная,  д. 15 А, Администрация Никольского с/п
с 9:00 до 19:00 		8 (48135) 7-33-31
Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области
1 Администрация МО «Глинковский район», с. Глинка, ул. Ленина, д.8
с 9:00 до 19:00 		8 (48165) 2-17-60
Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области
  Демидовское городское поселение — г. Демидов
1 здание Администрации МО «Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 4
с 9:00 до 20:00 		8 (48147) 4-10-65
2 здание Администрации МО «Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 2
с 9:00 до 20:00 		8 (48147) 4-15-03
3 здание Администрации МО «Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 21 с 9:00 до 20:00 8 (48147) 4-11-55
Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области
  Дорогобужское городское поселение — г. Дорогобуж
1 г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, кабинет 302, 311 (Здание администрации)
с 9:00 до 20:00 		7 (905) 163-46-28
2 7 (905) 163-46-85
3 7 (905) 163-47-53
7 7 (905) 163-48-17
Верхнеднепровское городское поселение — пгт Верхнеднепровский
4 пгт Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20, кабинет 1, КЦ «Химик»
с 9:00 до 20:00 		7 (905) 163-47-60
5 7 (905) 163-47-64
6 7 (905) 163-48-04
Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области
  Духовщинское городское поселение — г. Духовщина
1 ООО «Ориентир», г. Духовщина, ул.  Смоленская, д.100 д, каб. 6
с 9:00 до 20:00 		8 (48166) 2-31-18
  Озерненское городское поселение — пгт Озерный
2 администрация, пгт. Озерный, ул.  Кольцевая д.14, каб. 5
с 9:00 до 20:00 		8 (48166) 5-19-44
3 администрация, пгт. Озерный, ул.  Кольцевая д.14, каб. 4
с 9:00 до 20:00 		8 (48166) 5-12-44
  Сельские поселения:
Пречистенское (с. Пречистое) 
4 администрация с/п, ул. Октябрьская, д.14, каб.3
с 9:00 до 19:00 		8 (48166) 2-83-46
Булгаковское (д. Зимец)
5 администрация с/п, ул.  Центральная, д.25, каб.2
с 9:00 до 19:00 		8 (48166) 2-77-43
Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области
  Ельнинское городское поселение — г. Ельня
1 Администрация г/п, г. Ельня, ул. Энгельса, д. №5
с 9:00 до 20:00 		8 (48146) 4-26-58
2 Администрация г/п, г. Ельня, ул. Энгельса, д. №5
с 9:00 до 20:00 		8 (48146) 4-24-76
3 Администрация г/п, г. Ельня, ул. Энгельса, д. №5
с 9:00 до 20:00 		8 (48146) 4-13-50
4 Администрация г/п, ул. Энгельса, д. №5
с 9:00 до 20:00 		8 (48146) 4-14-77
Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области
  Сельские поселения:
Ершичское (с. Ершичи)
1 художественная школа (ДШИ) с. Ершичи, ул. Советская, д. 25
с 9:00 до 19:00 		8 (48155) 2-16-84
2 МУП «Коммунальщик» с. Ершичи, ул.  Советская, д. 6
с 9:00 до 19:00 		8 (48155) 2-19-92
Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области
  Кардымовское городское поселение — пгт Кардымово
1 Администрация МО «Кардымовский район» п. Кардымово, ул.  Парковая, д.1
с 9:00 до 20:00 		8 (48167) 4-24-74
3
  Сельские поселения:
Каменское (д. Каменка)
2 Администрация Каменского сельского поселения д. Каменка, ул.  Центральная, д. 13
с 9:00 до 19:00 		8 (48167) 2-91-85
Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области
  Краснинское городское поселение — пгт Красный
1 п. Красный, ул. Карла-Маркса, д. 11, ООО Виктория,
с 9:00 до 19:00 		8 (48145) 4-10-76
2
  Сельские поселения:
Гусинское (д. Гусино)
3 д. Гусино, ул.  Советская, д. 13, Клубная система,
с 9:00 до 19:00 		8 (48145) 2-66-98
Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области  
  Монастырщинское городское поселение — пгт Монастырщина
1 пгт. Монастырщина, ул.  1-ая Краснинская, д.14, каб. № 9, здание Администрации
с 9:00 до 20:00 		8 (48148) 4-24-02
  Сельские поселения:
Татарское (д.Доброселье)
2 д. Доброселье, д.31, администрация Татарского сельского поселения
с 9:00 до 19:00 		8 (48148) 2-91-42
Соболевское (с.Октябрьское)
3 с. Октябрьское, д.1, администрация Соболевского сельского поселения
с 9:00 до 19:00 		8 (48148) 2-81-22
Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области
  Сельские поселения:
Днепровское (с.Днепровское)
1 с. Днепровское, ул. Ракова, д. 28, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (48138) 2-36-48
Новодугинское (с.Новодугино)  
2 здание администрации МО, с. Новодугино, ул.  Советская, д.1, каб. №2
с 9:00 до 19:00 		8 (48138) 2-14-39;
8 (48138) 2-17-70
3 здание администрации МО, с. Новодугино, ул.  Советская, д.1, каб. № 3
с 9:00 до 19:00 		8 (48138) 2-15-42;
8 (48138) 2-15-37
Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области
  Починковское городское поселение — г. Починок
1 г. Починок, ул.  Кирова, д.1 (дом культуры)
с 9:00 до 20:00 		8 (48149) 4-29-52
2
3
  Сельские поселения:
Стодолищенское (п.Стодолище)
4 п. Стодолище, ул.  Ленина, д.9, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (48149) 2-73-54
Ленинское (д.Лучеса)
5 д. Лучеса, ул.  им. Бизунова, д. 1, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (48149) 5-52-21
Прудковское (д.Плоское)
6 д. Плоское, д.86, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (48149) 5-67-21
Шаталовское (д.Шаталово)
7 д. Шаталово, д. 236, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (48149) 3-22-57
Мурыгинское (д.Мурыгино)
8 д. Мурыгино, ул.  Центральная, д. 71, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (48149) 2-51-44
Мурыгинское (д.Лосня)
9 д. Лосня, д.1, администрация (бывший детский сад)
с 9:00 до 19:00 		8 (48149) 5-20-67
Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области
  Рославльское городское поселение — г. Рославль
1 г. Рославль, МБУК «ДК «Ростислав»», 15 мкр., д. 40, помещение №1, каб. 33
с 9:00 до 20:00 		7 (910) 713-30-74
2 г. Рославль, 15 мкр., д.40, МБУК «ДК «Ростислав»»,  помещение №1, каб.38
с 9:00 до 20:00 		7 (910) 713-30-77
3 г. Рославль, 15 мкр., д.40, МБУК «ДК «Ростислав»», помещение №1, каб. 39
с 9:00 до 20:00 		7 (915) 638-24-10
4 г. Рославль, 34 мкрн, д.2,
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества», с 9:00 до 20:00 		8 (48134) 2-01-48
5 г. Рославль, пл. Ленина, д. 1а, ГДК, малый зал,
с 9:00 до 20:00 		8 (48134) 4-04-06
6
7
9
17 г. Рославль, ул.  Ленина, д. 2,
отдел сельского хозяйства Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области, с 9:00 до 19:00 		8 (48134) 4-05-98
21
8 г. Рославль, пер. 1й Братский, д. 15а,
МБОУ «Средняя школа № 8», с 9:00 до 20:00 		8 (48134) 6-83-59
10 г. Рославль, Заслонова, д. 2
комитет ЖКХ, актовый зал, ул. с 9:00 до 20:00 		8 (48134) 6-34-16
11 г. Рославль, Пролетарская, д. 66,
Центральная библиотека, ул.  с 9:00 до 20:00 		8 (48134) 6-44-11
13
12 г. Рославль, ул.  Мичурина, д. 181А,
МБДОУ Детский сад «Звездочка», с 9:00 до 20:00 		8 (48134) 2-44-74
14 г. Рославль, ул.  Заслонова, д. 2,
комитет ЖКХ, актовый зал, с 9:00 до 20:00 		8 (48134) 6-34-16
15
  Сельские поселения:
Остерское (с.Остер)
16 Здание администрации Остерского с/п Рославльский район с. Остер, ул.  Советская, д. 2
с 9:00 до 19:00 		8 (48134) 5-41-35
Кирилловское (д.Малые Кириллы)
18 Здание администрации Кирилловского с/п Рославльский район д. Малые Кириллы, ул.  Совхозная, д. 2
с 9:00 до 19:00 		8 (48134) 5-79-67
Екимовичское (д.Екимовичи)
19 Здание администрации Екимовичского с/п Рославльский район, с. Екимовичи, ул.  Комсомольская, д.14А
с 9:00 до 19:00 		8 (48134) 5-57-90
Липовское (д.Липовка)
20 Здание администрации Липовского с/п Рославльский район, д. Липовка, ул.  Молодежная, д.16
с 9:00 до 19:00 		8 (48134) 5-64-44
Муниципальное образование «Руднянский район» Смоленской области
  Руднянское городское поселение — г. Рудня
1 г. Рудня, Администрация, ул.  Киреева, д. 93
с 9:00 до 20:00 		8 (48141) 4-25-97
2 8 (48141) 4-18-41
3 8 (48141) 5-21-16
  Голынковское городское поселение — пгт Голынки
4 администрация, ул.  Школьная, д. 5
с 9:00 до 20:00 		8 (48141) 5-71-41
  Сельские поселения:
Чистиковское (д.Смолиговка)
5 администрация, д. Смолиговка, ул.  Калинина, д. 4
с 9:00 до 20:00 		8 (48141) 5-71-40
Любавичское (д.Казимирово)
6 администрация, д.Казимирово, ул.  Центральная, д. 16
с 9:00 до 19:00 		8 (48141) 5-66-23
Переволочское (д.Кругловка)
7 администрация, д. Кругловка, ул.  Центральная, д. 1а
с 9:00 до 19:00 		8 (48141) 5-47-38
Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области
  Сафоновское городское поселение — г. Сафоново
1 г. Сафоново, ул.  Куйбышева, д. 2, «Сафоновский городской культурный центр»
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 2-86-80
2 г. Сафоново, ул.  Ленина, д. 4-а, «Сафоновский городской культурный центр»
с 9:00 до 20:00 		    8 (48142) 4-19-67
3 г. Сафоново, ул.  Красногвардейская, д.35, Центральная районная библиотека
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 4-27-08
4 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.11
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 4-27-01
5 г. Сафоново, ул.  Красногвардейская, д.35, Центральная районная библиотека
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 4-27-08
6 г. Сафоново, ул.  Комсомольская, д. 1, Сафоновская автошкола ДОСААФ
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 2-24-15
7 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.7
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 2-17-68
8 г. Сафоново, м-н 1, 14Б, МБУ«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сафоново Спорт-Арена»
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 3-45-56
9 г. Сафоново, ул. Мира, д. 14, МБУ «ФСК «Сафоново»
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 4-20-87
10 г. Сафоново, мкр-н 1, д. 31, детско-юношеский филиал Сафоновской РЦБС (библиотека)
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 3-49-45
11 г. Сафоново, м-н 1, д. 12б, городская библиотека-филиал №1
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 3-07-27
12 г. Сафоново, мкрн-1, д. 20, МФЦ
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 3-02-88
13 г. Сафоново, ул.  Ленина, д. 4-а, «Сафоновский городской культурный центр»
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 4-19-67
14 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.11
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 4-27-01
15 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.10
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 2-17-68
16 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.9
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 4-27-01
  Сельские поселения:
Издешковское (с.Издешково)
17 ул.  Свободы, д. 1, Издешковский СДК
с 9:00 до 20:00 		8 (48142) 7-88-48
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области
  Сельские поселения:
Печерское (с.Печерск)
1 с. Печерск, ул. Минская, д.7, администрация, каб.4
с 9:00 до 21:00 		8 (4812) 42-29-40
2 с. Печерск, ул. Минская, д.7, администрация, каб.2
с 9:00 до 21:00 		8 (4812) 42-29-40
Дивасовское (с. Ольша)
3 ул.  Садовый переулок-I, д. 1А, филиал МБУК КГ «РДК» МО «Смоленский район»
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 30-59-29
Гнездовское (д. Новые Батеки)
4 д. Новые Батеки, ул.  Школьная, д. 9, администрация Гнездовского с/п
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 36-55-24
Сметанинское (д. Сметанино)
5 д. Сметанино, ул.  Липатенкова, д. 11, МБДОУ «Солнышко», кабинет специалистов
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 48-85-92
Катынское (п. Авторемзавод)
6 п. Авторемзавод, д. 1а, административное помещение Авторемзавода, актовый зал (заседаний)
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 47-41-56
Хохловское (д. Хохлово)
7 д. Хохлово, ул.  Мира, д. 12, администрация, кабинет специалистов
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 36-97-22
Михновское (д. Михновка)
8 д. Михновка, ул.  Рождественская, д. 6, администрация, кабинет ведущего специалиста
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 34-45-34
Пригорское (с. Пригорское)
9 с. Пригорское, ул.  Молодежная, д. 5, администрация, кабинет Главы
с 9:00 до 21:00 		8 (4812) 36-03-64
Кощинское (д. Кощино)
10 д. Кощино, ул.  Дружбы, 31, администрация, холл
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 47-27-98
Талашкинское (с.Талашкино)
11 с. Талашкино, ул.  Парковая, д. 2А, сельскохозяйственный производственный кооператив (Талашкино-Агро), кабинет директора
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 36-11-92
Стабенское (д.Мазальцево)
12 д. Мазальцево, ул.  Мира, д. 3, администрация, кабинет №3
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 36-96-16
Стабенское (д. Покорное)
13 д. Покорное, ул.  Школьная, д. 26, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 36-96-16
Корохоткинское (д. Магалинщина)
14 д. Магалинщина, ул.  Заречная, д. 2, старое здание администрации, каб. специалиста
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 36-56-40
Козинское (д. Богородицкое)
15 ул.  Викторова, д. 23, администрация, каб. свободный
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 42-14-08
Козинское (д.Алтуховка)
16 д. Алтуховка, ул.  Светлая, д. 2, пом. 16
с 9:00 до 21:00 		8 (4812) 69-79-44
Козинское (д.Новосельцы) 
17 д. Новосельцы, ул.  Юбилейная, д. 16, помещение застройщика, офис 6.2
с 9:00 до 21:00 		7 (930) 304-38-01
Касплянское (с.Каспля-1)
18 с. Каспля-1, ул.  Советская, д. 15, архив, «Смоленское райпо»
с 9:00 до 19:00 		8 (4812) 36-61-42
Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области
  Сычевское городское поселение — г. Сычевка
1 г. Сычевка, ул. Пушкина, д.25, здание № 3 администрации, 2 кабинета рядом
с 9:00 до 20:00 		8 (48130) 4-19-64
2
  Сельские поселения:
Мальцевское (д.Мальцево)
3 д.Мальцево, ул.  Октябрьская, д.14, администрация
с 9:00 до 19:00 		8 (48130) 2-56-60
Караваевское ()  
4 д.Караваево, ул. Центральная, д.82, администрация,
с 9:00 до 19:00 		8 (48130) 2-33-19
8 (48130) 2-33-34
Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области
  Сельские поселения:
Темкинское (с.Темкино)
1 с.Темкино, ул. Советская, д.27, администрация,
с 9:00 до 19:00 		8 (48136) 2-17-70
2
Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области
  Сельские поселения:
Угранское (с.Угра)
1 Угранский РСКЦ, с.Угра ул. Советская д.12
с 9:00 до 19:00 		8 (48137) 4-11-50
Знаменское(с.Знаменка)
2 Библиотека, с.Знаменка ул. Ленина д.7
с 9:00 до 19:00 		8 (48137) 2-32-92
Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области
  Хиславичское городское поселение — пгт Хиславичи
1 п.Хиславичи, ул. Советская, д.28, здание Сбербанка,
с 9:00 до 20:00 		8 (48140) 2-15-74
2 8 (48140) 2-15-84
Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области
  Холм-Жирковское городское поселение — пгт Холм-Жирковский
1 Администрация городского поселения, пгт Холм-Жирковский, ул.  Героя Соколова, д.8
с 9:00 до 19:00 		8 (48139) 2-12-95
  Сельские поселения:
Игоревское (ст.Игоревская)
2 Администрация Игоревского СП, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, д.5
с 9:00 до 19:00 		8 (48139) 2-62-21
Богдановское (с.Боголюбово)
3 администрация Богдановского СП, Холм-Жирковский район, с. Боголюбово, ул. Центральная, д.3
с 9:00 до 19:00 		8 (48139) 2-43-34
Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области
  Шумячское городское поселение — пгт Шумячи
1 МБУК «Шумячская ЦКС», ул. Советская, д.109, хореографический кабинет
с 9:00 до 19:00 		8 (48133) 4-13-31
2
3 МБУК «Шумячская ЦКС», ул. Советская, д.109, хоровой кабинет
с 9:00 до 19:00 		8 (48133) 4-26-90
Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области
  Ярцевское городское поселение — г. Ярцево
1 г. Ярцево, ул. 30лет Победы, д.21, художественная школа
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-25
2 г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.18,
средняя школа № 9 (с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-31
3 г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.32, музыкальная школа
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-32
4 г. Ярцево, ул. Старозавопье, д.15. средняя школа № 10
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-34
5 г. Ярцево, пр-т Металлургов, д.19-А, средняя школа № 8
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-35
6 г. Ярцево, пр-т Металлургов, д.25, средняя школа № 7
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-37
7 г. Ярцево, ул. Интернациональная, д.5, средняя школа № 4
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-38
8 г. Ярцево, ул. Гагарина, д.5, районный центр КИ
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-39
9 г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 15, МБУ ДШИ
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-41
10 г. Ярцево, ул.  Советская, д.13, МБУ ДО ДШИ
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-42
11 г. Ярцево, ул. Советская, д.26А, детская библиотека
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-43
12 г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д.24, средняя школа № 6
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-44
13 г. Ярцево, ул. Энгельса, д.1, средняя школа № 5 с 9:00 до 21:00  (79915) 2-059-45
  Сельские поселения:
Капыревщенское (д. Капыревщина)
14 Здание администрации (д. Капыревщина, ул. Славы, д.21)
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-46
Суетовское (д. Суетово)
15 Здание администрации (д. Суетово, ул. Магистральная, д.4)
с 9:00 до 21:00 		 (79915) 2-059-47
Помещения переписных/стационарных участков в МФЦ
1 г. Смоленск, пер. Юннатов, д.4  
2 г. Смоленск, ул.  Индустриальная, д.2/13  
3 г. Десногорск, микрорайон 3, пристройка к д. 16а  
4 г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 30  
5 г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 13  
6 г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 43  
7 г. Демидов, ул. Хренова, д.18  
8 г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 29  
9 г. Ельня, ул. Советская, д, 32  
10 с. Новодугино, ул. Советская, д.8  
11 г. Рославль, 34-й микрорайон, д.3  
12 г. Рудня, Ленинский переулок, д.1е  
13 г. Сафоново, микр-н 1, д. 20  
14 г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 16  
15 с. Угра, ул. Ленина, д. 37  
16 пгт  Хиславичи, ул. Советская, д.30  
17 пгт  Шумячи, ул. Понятовская, д.7  
18 г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д.13  

Опубликовано в категории Важно знать

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика