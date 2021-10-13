Адреса, телефоны переписных (стационарных) участков Смоленской области и график их работы с 15 октября по 14 ноября 2021 года

Муниципальное образование город Смоленск, Заднепровский район

1 г. Смоленск, ул. Щорса, д. 3, каб. Администрации Заднепровского района

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-03-75

2 г. Смоленск, ул. Рабочая, д. 10, МБУК «Дом культуры» микрорайона Гнездово, 1 этаж, каб. художественного руководителя

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-08-67

3 г. Смоленск, пос. Пронино, ОАО «Смоленский ДОК», 1 этаж, каб. № 1

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-09-31

4 г. Смоленск, ул. Нижняя Дубровенка, д. 13, СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта», 1 этаж, каб. № 6, учебный класс

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-10-54

5 г. Смоленск, ул. Радищева, д. 6, МБОУ «СШ № 15», 2 этаж, каб. № 14

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-12-93

6 г. Смоленск, ул. Радищева, д. 6, МБОУ «СШ № 15», 3 этаж, каб. № 31

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-13-71

7 г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 6, МБОУ «СШ № 32 им С.А. Лавочкина», 2 этаж, актовый зал

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-17-20

8 7 (951) 703-26-70

9 г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д.4, МБОУ «СШ № 36 им А.М. Городнянского», 3 этаж, каб. № 3.6

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-36-09

10 г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д.4, МБОУ «СШ № 36 им А.М. Городнянского», 2 этаж, каб. № 2.9

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-37-51

11 г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ № 40», 2 этаж, каб. № 209

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-58-11

12 г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ №40», 3 этаж, каб. № 340

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-59-31

13 г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д.6, МБОУ «СШ №40», 1 этаж, каб. № 116

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-53-74

14 г. Смоленск, ул. Витебское шоссе, д.42, МБУ ДО «Центр дополнительного образования №1», 1 этаж, каб. № 4, с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-12-63

15 г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.9, МБОУ «СШ №7», 2 этаж, каб. № 4

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-89-06

16 г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.9, МБОУ «СШ №7», 2 этаж, каб. канцелярии

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-78-41

17 г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.12 МБОУ «СШ №22», цокольный этаж, учебная мастерская

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-74-00

18 г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д.2/8, МБОУ «О(с)Ш №1», 2 этаж, конференцзал

с 9:00 до 21:00 7 (951) 707-14-23

19 г. Смоленск, ул. Чкалова, д.6а, МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева», цокольный этаж, каб. № 26

с 9:00 до 21:00 7 (951) 702-82-85

20 г. Смоленск, МБУК «Культурный центр «Заднепровье», ул. Губенко, д.5, 2 этаж, каб. № 2.5

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-13-37

21 г. Смоленск, ул. Островского, д.3, МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», 1 этаж, каб. технологии

с 9:00 до 21:00 7 (951) 703-00-65

22 7 (951) 702-84-32

23 г. Смоленск, ул. Автозаводская, д.31, филиал МБОУ «СШ №30 им С.А. Железнова», 1 этаж, учительская

с 9:00 до 21:00 7 (951) 702-87-36

24 г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д.1, МБОУ «СШ № 19 им Героя России Панова», 1 этаж, каб. № 24

с 9:00 до 21:00 7 (951) 698-95-65

25 7 (951) 702-88-50

26 г. Смоленск, ул. Гастелло, д.8, МБОУ «СШ №10», 1 этаж, библиотека

с 9:00 до 21:00 7 (951) 707-15-26

27 г. Смоленск, ул. Седова, д.1, МБУК «Дом культуры «Сортировка», 1 этаж, каб. для занятий

с 9:00 до 21:00 7 (951) 702-97-22

28 г. Смоленск, ул. Седова, д.1, МБУК «Дом культуры «Сортировка», 2 этаж, малый зал

с 9:00 до 21:00 7 (951) 702-98-54

29 г. Смоленск, ул. Московский Большак, д.12, каб. Администрации Заднепровского района, 1 этаж, каб. специалиста 1-й категории

с 9:00 до 21:00 7 (951) 702-99-07

Муниципальное образование город Смоленск, Ленинский район

30 г. Смоленск, ул. Нахимова, д.35, 1 этаж, каб. 113 школа № 39, с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-11-59

37 7 (919) 040-33-80

31 г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д.6, МБУДО «Детская школа искусств № 3» 1 этаж, кл. 2

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-15-94

32 г. Смоленск, ул. Бакунина, д.14, школа №28, 1 этаж, каб. педагога-психолога

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-26-20

33 г. Смоленск, ул. Ленина, д.4 Гимназия № 1, 1 этаж, актовый зал

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-28-05

34 7 (919) 040-28-50

35 г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.7А школа № 14, 1 этаж, спортзал

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-29-59

46 7 (919) 040-37-43

36 г. Смоленск, ул. Багратиона, д. № 57, лицей № 1 им. Академика Петрова, 1 этаж, кабинет № 1

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-31-97

38 г. Смоленск, ул. Нахимова, д 9, школа № 8, 1 этаж, каб. № 104

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-33-85

39 г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д.5а, школа № 17, 1 этаж, каб. № 2

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-34-90

40 г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.21, Смоленский филиал РЭУ им. Плеханова, 1 этаж, каб. № 7

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-36-19

41 г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.13, ОГБОУ «Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицина», 1 этаж, каб. № 102

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-36-22

42 г. Смоленск, ул. Нарвская, д.№5 , МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1», 1 этаж, каб. зам. директора

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-36-38

43 г. Смоленск, ул. Николаева, д.49а, школа № 26, 2 этаж, каб. № 18

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-36-69

45 7 (919) 040-37-23

44 г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.17, ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», 3 этаж, каб. 306

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-36-91

47 г. Смоленск, ул. Нахимова, д.17, ДК «Шарм», 1 этаж, каб. 4

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-37-49

48 г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.6, школа № 21, 2 этаж, актовый зал

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-37-57

49 7 (919) 040-37-69

50 7 (919) 040-37-95

51 г. Смоленск, проезд Энергетический, д.1, Университет МЭИ, 1 этаж, каб. 105

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-38-27

52 г. Смоленск, проезд Энергетический, д.1, Университет МЭИ, 1 этаж, каб. 110

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-38-30

53 г. Смоленск, ул. Кирова, д.22а, школа № 33, 1 этаж, каб. 100

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-38-41

54 г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11, школа № 2, 1 этаж, каб. 125

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-39-08

55 г. Смоленск, ул. Кирова, д.22а, школа № 33, 1 этаж, каб. 101

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-38-86

56 г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11, школа № 21 этаж, каб. 108

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-38-72

57 г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.52, школа № 9, 1 этаж, каб. 12

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-39-16

58 г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.52, школа № 9, 2 этаж, библиотека

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-39-27

59 г. Смоленск, пос. Миловидово, д.58, МБУК «Дом культуры», 1 этаж, холл

с 9:00 до 21:00 7 (919) 040-39-70

Муниципальное образование город Смоленск, Промышленный район

60 г. Смоленск, ул. Попова, д. 108,

МБОУ «СШ № 37», 3 этаж, актовый зал, с 9:00 до 21:00 7 (951) 707-05-11

61 7 (951) 707-01-32

63 7 (951) 706-04-22

64 7 (951) 706-98-45

99 7 (951) 702-36-96

62 г. Смоленск, ул. Попова, д. № 62, МБОУ «СШ № 34», 1 этаж, каб. 1.7

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-96-99

65 г. Смоленск, просп. Строителей, д. № 9, МБОУ «СШ № 11», актовый зал

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-88-73

66 7 (951) 707-03-71

69 7 (951) 706-09-23

70 7 (951) 706-07-64

71 7 (951) 706-10-09

67 г. Смоленск, просп. Строителей, д. № 24, МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска, зал искусств

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-84-86

68 7 (951) 702-75-25

72 г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. № 7б, МБОУ «СШ № 29», актовый зал

с 9:00 до 21:00 7 (951) 702-93-71

75 7 (951) 706-73-03

76 7 (951) 706-76-87

85 7 (951) 705-86-18

73 г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. № 14а, СОГБУ СШОР «Юность России»,

с 9:00 до 21:00 7 (951) 698-93-31

84 г. Смоленск, ул. Попова, д. № 36а, МБОУ «СШ № 31», кабинет логопеда, 1 этаж

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-71-12

74 г. Смоленск, ул. Попова, д. № 36а, МБОУ «СШ № 31», 3 этаж, организаторская

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-08-79

77 г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. № 28а, МБОУ «Гимназия № 4», 2-й этаж, учительская

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-80-02

78 7 (951) 706-72-40

79 7 (951) 706-79-70

80 г. Смоленск, ул. Крупской, д. № 37, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» города Смоленска, каб. № 11, 1 этаж

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-72-17

81 7 (951) 705-80-10

83 г. Смоленск, ул. Попова, д. № 10а, МБОУ «СШ № 16, учительская, 1 этаж

с 9:00 до 21:00 7 (951) 702-95-19

86 г. Смоленск, ул. Попова, д. № 10а, МБОУ «СШ № 16, 3 этаж, каб. № 33

с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-71-59

82 г. Смоленск, ул. Румянцева, д. № 7а, школа № 12, 1 этаж, каб. педагога-психолога

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-49-41

87 г. Смоленск, ул. Твардовского, д. № 14, МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», 2 этаж, актовый зал, с 9:00 до 21:00 7 (951) 707-06-38

88 7 (951) 706-72-76

89 7 (951) 707-11-80

90 г. Смоленск, ул. Соболева, д. № 24, МБОУ «СШ № 1», 2 этаж, библиотека, с 9:00 до 21:00 7 (951) 706-73-49

91 г. Смоленск, ул. Соболева, д. № 24, МБОУ «СШ № 1», 3 этаж, актовый зал

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-67-44

92 7 (951) 705-66-68

93 г. Смоленск, ул. Жукова, д. 17, МБОУ «СШ № 6», каб. психолога, 1 этаж

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-52-79

94 г. Смоленск, ул. Коммунальная, д. № 5, МБОУ «СШ № 25», библиотека, 2 этаж

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-58-28

95 г. Смоленск, просп. Гагарина, д. № 23, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 2 этаж, каб. 215

с 9:00 до 21:00 7 (951) 705-99-86

96 г. Смоленск, просп. Гагарина, д. № 23, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 2 этаж, каб. 218

с 9:00 до 21:00 7 (951) 701-68-83

97 г. Смоленск, мкр. Южный, д. № 29в, МБОУ «СШ № 38», каб. № 1

с 9:00 до 21:00 7 (951) 705-80-87

98 7 (951) 701-69-49

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

1 г. Десногорск, МБУ «ЦК и МП», 1 мкр. строение 5а/1, каб.41

с 9:00 до 20:00 8 (4815) 37-22-82

2

3 г. Десногорск, МБУК «»Десногорский ИКМ», 3 мкр. строение 15а/1, каб. 1

с 9:00 до 20:00 8 (4815) 33-36-86

4 г. Десногорск, МФЦ, 3 мкр. д.16а, окно №1

с 9:00 до 20:00 8 (4812) 33-37-62

5 г. Десногорск, МБУ «Десногорская библиотека» (детская), 4мкр. строение 2, кабинет 111

с 9:00 до 20:00 8 (4815) 37-39-88

8

6 г. Десногорск, МБУ «Десногорская библиотека» (взрослая), 2 мкр. строение 6, кабинет 103

с 9:00 до 20:00 8 (4815) 37-29-84

7

9 г. Десногорск, МБУ «ЦК и МП» филиал, 6 мкр, пристройка к общ. 442, блок «Б», кабинет 2

с 9:00 до 20:00 8 (4815) 33-25-04

Муниципальное образование «Велижский район» Смоленской области

1 Администрация, г. Велиж, пл. Дзержинского, д.9

с 8:00 до 19:00 7 (910) 720-18-53

2 7 (910) 720-20-19

3 7 (910) 720-18-14

Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей и подростков «Витамин» г. Вязьмы Смоленской области, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 54

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 2-56-04

2

3

4 Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский железнодорожный техникум», г, Вязьма, ул. Плотникова, д. 11

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 5-56-97

5

6

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр», г. Вязьма, Советская пл., д.2а

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 4-11-99

8

9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вяземская централизованная библиотечная система муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 11

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 5-44-55

10

11

12 Городская библиотека № 40 (Литературный салон) муниципального бюджетного учреждения культуры Вяземской централизованной библиотечной системы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 27

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 4-28-75

13 Муниципальное бюджетное учреждение жилищно-коммунального хозяйства «Вяземское коммунальное управление», г. Вязьма, ул. Докучаева, д.33

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 6-12-76

14

15 ДК «Московский» подведомственное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр» муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, г. Вязьма, ул. Московская, д.14а

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 5-99-41

17

16 МБДОУ детский сад № 6 ,215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д.6

с 9:00 до 20:00 8 (48131) 2-87-98

Сельские поселения:

18 Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Андрейково, ул. Ленина, д.10

с 9:00 до 19:00 8 (48131) 3-24-25

19 Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Вязьма-Брянская, ул. Горького, д.2

с 9:00 до 19:00 8 (48131) 2-15-05

20 Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, д. Кайдаково, ул. Центральная, д. 7

с 9:00 до 19:00 8 (48131) 3-43-54

21 Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Семлево, ул. Ленина, д.50

с 9:00 до 19:00 8 (48131) 3-26-47

22 Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, д. Новое Село, ул. Центральная, д.57

с 9:00 до 19:00 8 (48131) 3-21-44

23 Администрация Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с. Новый, ул. 1 Мая, д.1

с 9:00 до 19:00 8 (48131) 3-83-35

Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области

1 г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая (сменная) школа», каб.4

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 6-13-70

2 г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая (сменная) школа», каб.6

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 6-13-71

3 г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание транспортно-коммерческого центра

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 6-55-18

4 г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, МКОУ «Открытая (сменная) школа», каб.7

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 6-13-72

5 г. Гагарин, Первомайский проезд, д.1, МУП «Управление ЖКХиС»

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 3-57-57

6 г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание транспортно-коммерческого центра

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 6-55-19

7 г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, Администрация МО «Гагаринский район»

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 3-42-50

8 г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 62, МБУК МКДЦ «Комсомолец»

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 6-11-13

9 г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, Административное здание транспортно-коммерческого центра

с 9:00 до 20:00 8 (48135) 6-55-20

10 с. Карманово, ул. Советская, д. 42А, Администрация Кармановского с/п

с 9:00 до 19:00 8 (48135) 7-74-77

11 с. Пречистое, пер. Административный, д. 6, Администрация Гагаринского с/п

с 9:00 до 19:00 8 (48135) 7-41-46

12 с. Баскаково, ул. Административная, д. 7, Администрация Гагаринского с/п

с 9:00 до 19:00 8 (48135) 7-37-34

13 д. Никольское, ул. Центральная, д. 15 А, Администрация Никольского с/п

с 9:00 до 19:00 8 (48135) 7-33-48

14 д. Никольское, ул. Центральная, д. 15 А, Администрация Никольского с/п

с 9:00 до 19:00 8 (48135) 7-33-31

Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области

1 Администрация МО «Глинковский район», с. Глинка, ул. Ленина, д.8

с 9:00 до 19:00 8 (48165) 2-17-60

Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области

Демидовское городское поселение — г. Демидов

1 здание Администрации МО «Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 4

с 9:00 до 20:00 8 (48147) 4-10-65

2 здание Администрации МО «Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 2

с 9:00 до 20:00 8 (48147) 4-15-03

3 здание Администрации МО «Демидовский район» г. Демидов, пл. Советская, д.7, каб № 21 с 9:00 до 20:00 8 (48147) 4-11-55

Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области

Дорогобужское городское поселение — г. Дорогобуж

1 г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, кабинет 302, 311 (Здание администрации)

с 9:00 до 20:00 7 (905) 163-46-28

2 7 (905) 163-46-85

3 7 (905) 163-47-53

7 7 (905) 163-48-17

Верхнеднепровское городское поселение — пгт Верхнеднепровский

4 пгт Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20, кабинет 1, КЦ «Химик»

с 9:00 до 20:00 7 (905) 163-47-60

5 7 (905) 163-47-64

6 7 (905) 163-48-04

Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области

Духовщинское городское поселение — г. Духовщина

1 ООО «Ориентир», г. Духовщина, ул. Смоленская, д.100 д, каб. 6

с 9:00 до 20:00 8 (48166) 2-31-18

Озерненское городское поселение — пгт Озерный

2 администрация, пгт. Озерный, ул. Кольцевая д.14, каб. 5

с 9:00 до 20:00 8 (48166) 5-19-44

3 администрация, пгт. Озерный, ул. Кольцевая д.14, каб. 4

с 9:00 до 20:00 8 (48166) 5-12-44

Сельские поселения:

Пречистенское (с. Пречистое)

4 администрация с/п, ул. Октябрьская, д.14, каб.3

с 9:00 до 19:00 8 (48166) 2-83-46

Булгаковское (д. Зимец)

5 администрация с/п, ул. Центральная, д.25, каб.2

с 9:00 до 19:00 8 (48166) 2-77-43

Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области

Ельнинское городское поселение — г. Ельня

1 Администрация г/п, г. Ельня, ул. Энгельса, д. №5

с 9:00 до 20:00 8 (48146) 4-26-58

2 Администрация г/п, г. Ельня, ул. Энгельса, д. №5

с 9:00 до 20:00 8 (48146) 4-24-76

3 Администрация г/п, г. Ельня, ул. Энгельса, д. №5

с 9:00 до 20:00 8 (48146) 4-13-50

4 Администрация г/п, ул. Энгельса, д. №5

с 9:00 до 20:00 8 (48146) 4-14-77

Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области

Сельские поселения:

Ершичское (с. Ершичи)

1 художественная школа (ДШИ) с. Ершичи, ул. Советская, д. 25

с 9:00 до 19:00 8 (48155) 2-16-84

2 МУП «Коммунальщик» с. Ершичи, ул. Советская, д. 6

с 9:00 до 19:00 8 (48155) 2-19-92

Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области

Кардымовское городское поселение — пгт Кардымово

1 Администрация МО «Кардымовский район» п. Кардымово, ул. Парковая, д.1

с 9:00 до 20:00 8 (48167) 4-24-74

3

Сельские поселения:

Каменское (д. Каменка)

2 Администрация Каменского сельского поселения д. Каменка, ул. Центральная, д. 13

с 9:00 до 19:00 8 (48167) 2-91-85

Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области

Краснинское городское поселение — пгт Красный

1 п. Красный, ул. Карла-Маркса, д. 11, ООО Виктория,

с 9:00 до 19:00 8 (48145) 4-10-76

2

Сельские поселения:

Гусинское (д. Гусино)

3 д. Гусино, ул. Советская, д. 13, Клубная система,

с 9:00 до 19:00 8 (48145) 2-66-98

Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области

Монастырщинское городское поселение — пгт Монастырщина

1 пгт. Монастырщина, ул. 1-ая Краснинская, д.14, каб. № 9, здание Администрации

с 9:00 до 20:00 8 (48148) 4-24-02

Сельские поселения:

Татарское (д.Доброселье)

2 д. Доброселье, д.31, администрация Татарского сельского поселения

с 9:00 до 19:00 8 (48148) 2-91-42

Соболевское (с.Октябрьское)

3 с. Октябрьское, д.1, администрация Соболевского сельского поселения

с 9:00 до 19:00 8 (48148) 2-81-22

Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области

Сельские поселения:

Днепровское (с.Днепровское)

1 с. Днепровское, ул. Ракова, д. 28, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (48138) 2-36-48

Новодугинское (с.Новодугино)

2 здание администрации МО, с. Новодугино, ул. Советская, д.1, каб. №2

с 9:00 до 19:00 8 (48138) 2-14-39;

8 (48138) 2-17-70

3 здание администрации МО, с. Новодугино, ул. Советская, д.1, каб. № 3

с 9:00 до 19:00 8 (48138) 2-15-42;

8 (48138) 2-15-37

Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области

Починковское городское поселение — г. Починок

1 г. Починок, ул. Кирова, д.1 (дом культуры)

с 9:00 до 20:00 8 (48149) 4-29-52

2

3

Сельские поселения:

Стодолищенское (п.Стодолище)

4 п. Стодолище, ул. Ленина, д.9, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (48149) 2-73-54

Ленинское (д.Лучеса)

5 д. Лучеса, ул. им. Бизунова, д. 1, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (48149) 5-52-21

Прудковское (д.Плоское)

6 д. Плоское, д.86, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (48149) 5-67-21

Шаталовское (д.Шаталово)

7 д. Шаталово, д. 236, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (48149) 3-22-57

Мурыгинское (д.Мурыгино)

8 д. Мурыгино, ул. Центральная, д. 71, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (48149) 2-51-44

Мурыгинское (д.Лосня)

9 д. Лосня, д.1, администрация (бывший детский сад)

с 9:00 до 19:00 8 (48149) 5-20-67

Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области

Рославльское городское поселение — г. Рославль

1 г. Рославль, МБУК «ДК «Ростислав»», 15 мкр., д. 40, помещение №1, каб. 33

с 9:00 до 20:00 7 (910) 713-30-74

2 г. Рославль, 15 мкр., д.40, МБУК «ДК «Ростислав»», помещение №1, каб.38

с 9:00 до 20:00 7 (910) 713-30-77

3 г. Рославль, 15 мкр., д.40, МБУК «ДК «Ростислав»», помещение №1, каб. 39

с 9:00 до 20:00 7 (915) 638-24-10

4 г. Рославль, 34 мкрн, д.2,

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества», с 9:00 до 20:00 8 (48134) 2-01-48

5 г. Рославль, пл. Ленина, д. 1а, ГДК, малый зал,

с 9:00 до 20:00 8 (48134) 4-04-06

6

7

9

17 г. Рославль, ул. Ленина, д. 2,

отдел сельского хозяйства Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области, с 9:00 до 19:00 8 (48134) 4-05-98

21

8 г. Рославль, пер. 1й Братский, д. 15а,

МБОУ «Средняя школа № 8», с 9:00 до 20:00 8 (48134) 6-83-59

10 г. Рославль, Заслонова, д. 2

комитет ЖКХ, актовый зал, ул. с 9:00 до 20:00 8 (48134) 6-34-16

11 г. Рославль, Пролетарская, д. 66,

Центральная библиотека, ул. с 9:00 до 20:00 8 (48134) 6-44-11

13

12 г. Рославль, ул. Мичурина, д. 181А,

МБДОУ Детский сад «Звездочка», с 9:00 до 20:00 8 (48134) 2-44-74

14 г. Рославль, ул. Заслонова, д. 2,

комитет ЖКХ, актовый зал, с 9:00 до 20:00 8 (48134) 6-34-16

15

Сельские поселения:

Остерское (с.Остер)

16 Здание администрации Остерского с/п Рославльский район с. Остер, ул. Советская, д. 2

с 9:00 до 19:00 8 (48134) 5-41-35

Кирилловское (д.Малые Кириллы)

18 Здание администрации Кирилловского с/п Рославльский район д. Малые Кириллы, ул. Совхозная, д. 2

с 9:00 до 19:00 8 (48134) 5-79-67

Екимовичское (д.Екимовичи)

19 Здание администрации Екимовичского с/п Рославльский район, с. Екимовичи, ул. Комсомольская, д.14А

с 9:00 до 19:00 8 (48134) 5-57-90

Липовское (д.Липовка)

20 Здание администрации Липовского с/п Рославльский район, д. Липовка, ул. Молодежная, д.16

с 9:00 до 19:00 8 (48134) 5-64-44

Муниципальное образование «Руднянский район» Смоленской области

Руднянское городское поселение — г. Рудня

1 г. Рудня, Администрация, ул. Киреева, д. 93

с 9:00 до 20:00 8 (48141) 4-25-97

2 8 (48141) 4-18-41

3 8 (48141) 5-21-16

Голынковское городское поселение — пгт Голынки

4 администрация, ул. Школьная, д. 5

с 9:00 до 20:00 8 (48141) 5-71-41

Сельские поселения:

Чистиковское (д.Смолиговка)

5 администрация, д. Смолиговка, ул. Калинина, д. 4

с 9:00 до 20:00 8 (48141) 5-71-40

Любавичское (д.Казимирово)

6 администрация, д.Казимирово, ул. Центральная, д. 16

с 9:00 до 19:00 8 (48141) 5-66-23

Переволочское (д.Кругловка)

7 администрация, д. Кругловка, ул. Центральная, д. 1а

с 9:00 до 19:00 8 (48141) 5-47-38

Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области

Сафоновское городское поселение — г. Сафоново

1 г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 2, «Сафоновский городской культурный центр»

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 2-86-80

2 г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4-а, «Сафоновский городской культурный центр»

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-19-67

3 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.35, Центральная районная библиотека

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-27-08

4 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.11

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-27-01

5 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.35, Центральная районная библиотека

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-27-08

6 г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 1, Сафоновская автошкола ДОСААФ

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 2-24-15

7 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.7

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 2-17-68

8 г. Сафоново, м-н 1, 14Б, МБУ«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сафоново Спорт-Арена»

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 3-45-56

9 г. Сафоново, ул. Мира, д. 14, МБУ «ФСК «Сафоново»

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-20-87

10 г. Сафоново, мкр-н 1, д. 31, детско-юношеский филиал Сафоновской РЦБС (библиотека)

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 3-49-45

11 г. Сафоново, м-н 1, д. 12б, городская библиотека-филиал №1

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 3-07-27

12 г. Сафоново, мкрн-1, д. 20, МФЦ

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 3-02-88

13 г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4-а, «Сафоновский городской культурный центр»

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-19-67

14 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.11

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-27-01

15 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.10

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 2-17-68

16 г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д.5а, (административное здание), каб.9

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 4-27-01

Сельские поселения:

Издешковское (с.Издешково)

17 ул. Свободы, д. 1, Издешковский СДК

с 9:00 до 20:00 8 (48142) 7-88-48

Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области

Сельские поселения:

Печерское (с.Печерск)

1 с. Печерск, ул. Минская, д.7, администрация, каб.4

с 9:00 до 21:00 8 (4812) 42-29-40

2 с. Печерск, ул. Минская, д.7, администрация, каб.2

с 9:00 до 21:00 8 (4812) 42-29-40

Дивасовское (с. Ольша)

3 ул. Садовый переулок-I, д. 1А, филиал МБУК КГ «РДК» МО «Смоленский район»

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 30-59-29

Гнездовское (д. Новые Батеки)

4 д. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 9, администрация Гнездовского с/п

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 36-55-24

Сметанинское (д. Сметанино)

5 д. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 11, МБДОУ «Солнышко», кабинет специалистов

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 48-85-92

Катынское (п. Авторемзавод)

6 п. Авторемзавод, д. 1а, административное помещение Авторемзавода, актовый зал (заседаний)

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 47-41-56

Хохловское (д. Хохлово)

7 д. Хохлово, ул. Мира, д. 12, администрация, кабинет специалистов

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 36-97-22

Михновское (д. Михновка)

8 д. Михновка, ул. Рождественская, д. 6, администрация, кабинет ведущего специалиста

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 34-45-34

Пригорское (с. Пригорское)

9 с. Пригорское, ул. Молодежная, д. 5, администрация, кабинет Главы

с 9:00 до 21:00 8 (4812) 36-03-64

Кощинское (д. Кощино)

10 д. Кощино, ул. Дружбы, 31, администрация, холл

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 47-27-98

Талашкинское (с.Талашкино)

11 с. Талашкино, ул. Парковая, д. 2А, сельскохозяйственный производственный кооператив (Талашкино-Агро), кабинет директора

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 36-11-92

Стабенское (д.Мазальцево)

12 д. Мазальцево, ул. Мира, д. 3, администрация, кабинет №3

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 36-96-16

Стабенское (д. Покорное)

13 д. Покорное, ул. Школьная, д. 26, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 36-96-16

Корохоткинское (д. Магалинщина)

14 д. Магалинщина, ул. Заречная, д. 2, старое здание администрации, каб. специалиста

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 36-56-40

Козинское (д. Богородицкое)

15 ул. Викторова, д. 23, администрация, каб. свободный

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 42-14-08

Козинское (д.Алтуховка)

16 д. Алтуховка, ул. Светлая, д. 2, пом. 16

с 9:00 до 21:00 8 (4812) 69-79-44

Козинское (д.Новосельцы)

17 д. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 16, помещение застройщика, офис 6.2

с 9:00 до 21:00 7 (930) 304-38-01

Касплянское (с.Каспля-1)

18 с. Каспля-1, ул. Советская, д. 15, архив, «Смоленское райпо»

с 9:00 до 19:00 8 (4812) 36-61-42

Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области

Сычевское городское поселение — г. Сычевка

1 г. Сычевка, ул. Пушкина, д.25, здание № 3 администрации, 2 кабинета рядом

с 9:00 до 20:00 8 (48130) 4-19-64

2

Сельские поселения:

Мальцевское (д.Мальцево)

3 д.Мальцево, ул. Октябрьская, д.14, администрация

с 9:00 до 19:00 8 (48130) 2-56-60

Караваевское ()

4 д.Караваево, ул. Центральная, д.82, администрация,

с 9:00 до 19:00 8 (48130) 2-33-19

8 (48130) 2-33-34

Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области

Сельские поселения:

Темкинское (с.Темкино)

1 с.Темкино, ул. Советская, д.27, администрация,

с 9:00 до 19:00 8 (48136) 2-17-70

2

Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области

Сельские поселения:

Угранское (с.Угра)

1 Угранский РСКЦ, с.Угра ул. Советская д.12

с 9:00 до 19:00 8 (48137) 4-11-50

Знаменское(с.Знаменка)

2 Библиотека, с.Знаменка ул. Ленина д.7

с 9:00 до 19:00 8 (48137) 2-32-92

Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области

Хиславичское городское поселение — пгт Хиславичи

1 п.Хиславичи, ул. Советская, д.28, здание Сбербанка,

с 9:00 до 20:00 8 (48140) 2-15-74

2 8 (48140) 2-15-84

Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области

Холм-Жирковское городское поселение — пгт Холм-Жирковский

1 Администрация городского поселения, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д.8

с 9:00 до 19:00 8 (48139) 2-12-95

Сельские поселения:

Игоревское (ст.Игоревская)

2 Администрация Игоревского СП, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, д.5

с 9:00 до 19:00 8 (48139) 2-62-21

Богдановское (с.Боголюбово)

3 администрация Богдановского СП, Холм-Жирковский район, с. Боголюбово, ул. Центральная, д.3

с 9:00 до 19:00 8 (48139) 2-43-34

Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области

Шумячское городское поселение — пгт Шумячи

1 МБУК «Шумячская ЦКС», ул. Советская, д.109, хореографический кабинет

с 9:00 до 19:00 8 (48133) 4-13-31

2

3 МБУК «Шумячская ЦКС», ул. Советская, д.109, хоровой кабинет

с 9:00 до 19:00 8 (48133) 4-26-90

Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области

Ярцевское городское поселение — г. Ярцево

1 г. Ярцево, ул. 30лет Победы, д.21, художественная школа

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-25

2 г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.18,

средняя школа № 9 (с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-31

3 г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.32, музыкальная школа

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-32

4 г. Ярцево, ул. Старозавопье, д.15. средняя школа № 10

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-34

5 г. Ярцево, пр-т Металлургов, д.19-А, средняя школа № 8

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-35

6 г. Ярцево, пр-т Металлургов, д.25, средняя школа № 7

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-37

7 г. Ярцево, ул. Интернациональная, д.5, средняя школа № 4

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-38

8 г. Ярцево, ул. Гагарина, д.5, районный центр КИ

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-39

9 г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 15, МБУ ДШИ

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-41

10 г. Ярцево, ул. Советская, д.13, МБУ ДО ДШИ

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-42

11 г. Ярцево, ул. Советская, д.26А, детская библиотека

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-43

12 г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д.24, средняя школа № 6

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-44

13 г. Ярцево, ул. Энгельса, д.1, средняя школа № 5 с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-45

Сельские поселения:

Капыревщенское (д. Капыревщина)

14 Здание администрации (д. Капыревщина, ул. Славы, д.21)

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-46

Суетовское (д. Суетово)

15 Здание администрации (д. Суетово, ул. Магистральная, д.4)

с 9:00 до 21:00 (79915) 2-059-47

Помещения переписных/стационарных участков в МФЦ

1 г. Смоленск, пер. Юннатов, д.4

2 г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2/13

3 г. Десногорск, микрорайон 3, пристройка к д. 16а

4 г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 30

5 г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 13

6 г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 43

7 г. Демидов, ул. Хренова, д.18

8 г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 29

9 г. Ельня, ул. Советская, д, 32

10 с. Новодугино, ул. Советская, д.8

11 г. Рославль, 34-й микрорайон, д.3

12 г. Рудня, Ленинский переулок, д.1е

13 г. Сафоново, микр-н 1, д. 20

14 г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 16

15 с. Угра, ул. Ленина, д. 37

16 пгт Хиславичи, ул. Советская, д.30

17 пгт Шумячи, ул. Понятовская, д.7