Сила притяжения Смоленского Поозерья



Пресс-тур, организованный Смоленским отделением Союза журналистов России, обещал быть интересным. Смоленское Поозерье оказалось настолько щедрым на красоту природы, что реальность намного превзошла наши ожидания.



Завораживали виды, созданные Валдайским ледником 10–11 тысяч лет назад. Огромная масса льда остановилась и медленно-медленно растаяла, оставив после себя многочисленные озера (более 30 – больших и малых), окаймленные лесами; гряду, обозначившую уникальность природного ландшафта национального парка «Смоленское Поозерье».



Беречь, охранять, воссоздавать, чтобы и нашим потомкам было чем восхищаться… Такую цель и поставили ученые, экологи и просто неравнодушные люди в 1992 году, создавая особо охраняемую зону национального парка «Смоленское Поозерье». Ценно все: уникальная природа, ее флора и фауна, запасы целебной минеральной воды и лечебный климат.

Экологические тропы, проложенные среди лесов и озер, тематические. Лучше всего, конечно, бродить по ним с экскурсоводом, который покажет, расскажет так, как будто ларец с драгоценностями перед вами откроет. Светлана повела нас по тропе с символическим названием «К истокам». Истокам возникновения уникального природного ландшафта и его освоения.



Засыпанная осенними листьями тропа открывала нам тайны и сюрпризы, мимо которых можно было запросто пройти, если не услышать от экскурсовода: «Остановитесь, посмотрите, послушайте».



Мостик желаний перекинулся через ручей, а, может, это небольшая речушка с заросшими деревьями берегами? Бобры умудрились перегородить ее запрудой, образовав свою среду обитания. Где-то рядом должна быть их хатка…

Не увидели, настолько искусно замаскировали хозяева их от непрошеных гостей. Наверное, с генами передали нам предки традиции язычества. И поэтому на перилах лестницы завязаны узелками разноцветные ленточки и даже противоковидные маски (вот такие реалии времени). Охраняют территорию мечты две женские фигуры, вырезанные из дерева умелой рукой человека, наделенного воображением и талантом.

Серпантин тропы привел нас по крутому склону на городище – место, где в немыслимом прошлом жили люди. Конечно, ни следа, ни примет.

Да и что может сохраниться от селения, построенного из глины и деревьев в эпоху раннего железного века во второй половине первого тысячелетия до нашей эры? Только историческая память: здесь когда-то кипела жизнь. Фрагменты керамики, костяные и железные наконечники стрел и другие ценные артефакты, найденные на площадке над речкой Круглыш, нашли свое место в исторических и краеведческих музеях. Изучил, а затем составил подробное описание городища у деревни Старый Двор смоленский ученый, историк Е.Я. Шмидт в 50-х и 90-х годах прошлого столетия.

Не дошли-не доехали мы еще до одного городища, знаменитого и в чем-то загадочного. На территории Воробьёвского сельского поселения Демидовского района, между озёрами Ржавец и Поганое, в 600 метрах западнее деревни Городище обозначено место исчезнувшего древнерусского города Вержавска – когда-то многолюдного, богатого, сильного. Он стоял на пути из варягов – в греки, брал хорошую дань с купцов и уступал в размерах и мощи только Смоленску. Городище обследовано, изучено. Есть даже красивая легенда об еще одном Китеж-граде… Но это уже совсем другой маршрут и иная история.

Захватили мы кусочек тропы «В гости к медведю» и вначале притихли, а потом, следуя советам опытного экскурсовода, громко хохотали, кричали, говорили, пели. Словом, шумели, чтобы испугать хозяина леса, который, быть может, в это время внимательно наблюдал за нами сквозь листву деревьев. «Не рискуйте, если в будущем решите освоить полностью этот маршрут, – посоветовала нам Светлана. – Помните, время медведя – ночь. Но и днем испытывать судьбу не стоит: относитесь к нему как к грозному и опасному хищнику с непредсказуемым поведением». На всякий случай мы внимательно изучили рекомендации информационного стенда «Как не поссориться с медведем» и зашагали дальше к истокам, шурша опавшей листвой под ногами.

Не тянет на разговоры в таком лесу. Хочется послушать тишину, проследить взглядом, как кружит в воздухе лист, прежде чем опустится на землю. На дереве – скворечник, но очень больших размеров: там выводит птенцов очень интересная птица гоголь. Помните народную присказку о человеке, который любит красоваться на людях: «ходит гоголем»?

Высоко, в яркой голубизне осеннего неба, курлычут журавли. Запрокинув головы, наблюдаем, как выстраивается в клин еле различимая в солнечных лучах птичья стая. «Мне кажется порою, что солдаты …. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей» – это как раз о тех, кто воевал в пореченских лесах. Знаменитый партизанский край, сводный отряд легендарного партизанского командира Бати, кровопролитные бои…

И уже совсем по-другому мы видим вдоль тропы канавы и рытвины, усыпанные желтой листвой, – это следы траншей, окопов, блиндажей, воронок. Военно-исторический маршрут «Вдоль линии фронта» посвящен истории освободительных боев, которые шли в этих местах с лета 1942 года по сентябрь 1943-го, когда в ходе Демидовской наступательной операции Калининского фронта были уничтожены фашисты, создавшие на южном берегу Сапшо неприступный плацдарм.

Вдыхая полной грудью чистейший воздух заповедной зоны, подставляя лицо теплым солнечным лучам, невольно осознаешь, какое счастье – мирная жизнь… И уже обращаясь с молитвенным словом к святому Серафиму Саровскому, в чью честь освящен святой источник вблизи от тропы, просишь его помянуть павших воинов и даровать им царство небесное.

Маршрут экологической тропы «К истокам» занимает шесть километров. Мы прошли три по сокращенному варианту, прежде чем поднялись на смотровую площадку, чтобы замереть от раскинувшейся перед нами картины. «Хоть в рамку бери», – выдохнул кто-то, оглядывая панораму озера Сапшо. Рамка была, только природная – из зеленой каймы деревьев. Небо и вода слились в одну цветовую гамму, как большие корабли застыли острова… Наверняка сложно было найти живописное место для смотровой площадки. Но в выборе его не ошиблись.

Этот уголок Смоленщины богат не только на дивные виды. Ступив на демидовскую землю, мы поняли: есть что смотреть, узнавать, познавать и обо всем этом рассказывать – читателям газет, зрителям телевидения, пользователям социальных сетей, тем, кто живет рядом. И люди нам встречались особенные, влюбленные в эту землю, сумевшие в чем-то изменить мир к лучшему.



Встречи с директором музея-усадьбы Николая Пржевальского Ириной Майоровой,

настоятелями Успенского собора в г. Демидове протоиереем Александром Мироновым, первой церкви в Слободе (селе Пржевальском) протоиереем Дмитрием Копейчиковым,

создательницей дома-музея Юрия Никулина Натальей Желноровой и ее дочерью Дарьей, создателем частного музея «Резные причуды» Виктором Милеевым,

сотрудниками конного двора в Пржевальском помогли не только узнать и понять историю этих мест, но и обогатили внутренний мир каждого. Каждая из них требует отдельного рассказа. Так что продолжение будет.

Татьяна Приходько фото автора

От автора:

– Далеко от Сафонова до Пржевальского? – спросила меня знакомая из Гродно, услышав про пресс-тур.

– Да не так, чтобы очень, но была я там еще при Союзе. Как-то все не по пути.

По пути почему-то всегда оказывались Крым, Турция, Белоруссия, паломничества и другие традиционные маршруты отдыха, встреч и развлечений. А здесь – рядом, словом, стоит только захотеть. Это я и загадала у мостика желаний: вернуться…