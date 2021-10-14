Несовершеннолетние осуждены за разбой

Сафоновским районным судом Смоленской области рассмотрено уголовное дело по обвинению трех несовершеннолетних жителей Сафоново в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору.

Так, февральским вечером 2020 года несовершеннолетние подсудимые из корыстных побуждений вступили между собой в преступный сговор и в центре города Сафоново совершили разбойное нападение на ранее незнакомого им мужчину, с целью открытого хищения его имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Догнав и толкнув потерпевшего в спину, отчего последний упал на землю, несовершеннолетние, действуя умышленно, совместно и согласованно, нанесли лежащему на земле мужчине множество ударов ногами и руками в область головы и туловища, при этом в ходе нанесения ударов обыскали карманы одежды потерпевшего и потребовали отдать им имевшийся при потерпевшем мобильный телефон.

Забрав телефон и получив пароль для разблокировки данного устройства, не обнаружив иных ценностей при потерпевшем, несовершеннолетние с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению в личных целях.

В результате совместных преступных действий несовершеннолетних потерпевшему были причинены телесные повреждения и материальный вред (стоимость телефона составила 3 711 рублей).

В судебном заседании один из несовершеннолетних подсудимых вину в инкриминируемом ему деянии признал частично, подтвердив лишь факт причинения телесных повреждений потерпевшему, пояснив при этом, что с потерпевшим хотели лишь помериться силой. Остальные же подсудимые вину в совершенном преступлении признали в полном объеме, раскаялись в содеянном и заверили суд, что больше не совершат преступлений.

С учетом установленных обстоятельств совершения каждым из подсудимых преступления, данных о личностях несовершеннолетних подсудимых, а также совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденных и на условия их жизни и жизни их семьи, в том числе принятие мер, направленных на заглаживание вреда причиненного потерпевшему, а также чистосердечное раскаяние в содеянном, суд посчитал возможным исправление подсудимых без изоляции от общества, и назначил наказание одному несовершеннолетнему в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 2 года, а двум другим – с применением положений о назначении более мягкого вида наказания, изменив категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести – в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор суда в апелляционном порядке не обжалован и вступил в законную силу.



Пресс-служба Сафоновского районного суда Смоленской области