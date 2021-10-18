Управления по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области

Управлением по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области выявлен факт нарушения директором смоленского областного государственного бюджетного учреждения установленных частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» правил заключения трудового договора, исключающим возможность продолжения работы.

При заключении трудового договора директором учреждения, который ранее замещал руководящую должность в профильном органе исполнительной власти Смоленской области, не было получено согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Данное ограничение при заключении трудового или гражданско-правового договора в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы налагается на тех бывших государственных служащих, чьи должности включены в специальные перечни устанавливаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно статье 84 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор прекращается вследствие заключения трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной службы.

Таким образом, директор учреждения в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации был уволен в связи с нарушением установленных правил заключения трудового договора, исключающим возможность продолжения работы.

Обращаем внимание! Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Такой порядок установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Неисполнение работодателем данной обязанности в соответствии с частью 5

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» является правонарушением и влечет ответственность в соответствии со статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.