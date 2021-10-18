﻿Сафоновский районный суд меняет режим работы

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) с 18 октября 2021 года в Сафоновском районном суде Смоленской области (по адресам г. Сафоново и п.г.т. Холм-Жирковский) приостановлен личный прием граждан, в связи с чем все документы необходимо подавать только через электронную интернет-приемную суда или по почте России. Кроме того, ограничен доступ в здания суда лиц, не являющихся участниками судебных процессов. В зданиях суда лицам – участникам судебных процессов, необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), соблюдать требования социального дистанцирования не менее 1,5 метра и применять антисептические средства для обработки рук, в том числе, установленные при входе в зданиях суда

Пресс-служба Сафоновского районного суда

Смоленской области