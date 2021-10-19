Артём Туров стал заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Первое заседание Государственной думы VIII созыва состоялось 12 октября. На нем были утверждены спикер нижней палаты парламента, вице-спикеры, структура и руководство 32 комитетов.

Также принят распорядок работы депутатов Государственной Думы на период с 12 октября по 31 декабря 2021 года — на осеннюю сессию. В октябре, ноябре и декабре будет по два заседания в неделю. После трех недель такой работы в месяц будет одна неделя для работы в регионах.

Депутат Государственной Думы от Смоленской области Артём Туров был назначен заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Напомним, Артём Туров с 2015 года представляет интересы жителей Смоленщины в нижней палате парламента. Он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия».