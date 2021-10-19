Помощь от людей, грант от государства

В мае этого года газета «Сафоновская правда» представила читателям фермерскую семью из деревни Васильевское. Наталья и Александр Казимировы с тремя детьми переехали в смоленскую глубинку из Воронежской области.

При создании крестьянско-фермерского хозяйства бразды правления достались Наталье, а Александр взял на себя хозяйственные заботы как менеджер. Их не испугали реалии Нечерноземья, где урожаи даются непомерным трудом. Покупали старую технику (на новую не было денег), создавали стартовую группу поголовья – где десять нетелей, где пять. На массовую закупку тоже не хватало средств.

Планы строили смелые. А для того, чтобы они осуществились, замахнулись на конкурс по государственной поддержке. «Грант «Семейная ферма» – ведь это про нас! – говорили они. – В третий раз пытаемся, уж хватит нас испытывать».

В газетных группах в социальных сетях материал о начинающих фермерах из Васильевского имел большой резонанс: все им желали успехов, победы в конкурсе, предлагали помощь и называли умничками и трудяжечками. Благодаря многочисленным репостам о начинающих фермерах Казимировых узнали не только на Смоленщине. Такая негласная поддержка им была нужна для уверенности, хотя нигде она не учитывалась.

По результатам конкурса по предоставлению грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам «Семейная ферма» в число победителей вошла индивидуальный предприниматель глава КФХ Наталья Владимировна Казимирова. Принимая поздравление от «Сафоновской правды», она пригласила: «Приезжайте на уборку. Отчитаемся…».

Мы успели захватить последнее тепло бабьего лета. Небо заволокло тучами уже после обеда, а к ночи зарядил нудный осенний дождь. Казимировы наверняка поглядывают на небо, чтобы урвать погожие дни: нужно завершить уборку, вовремя посеять озимые и успеть поднять зябь.

С Александром мы встретились у большой фуры: с помощью ковшового трактора шла разгрузка белых мешков.

– Рожь закупили на озимые посевы, – объяснил он. – В прошлом и этом году сеяли вику с овсом. И хотя нынешний урожай уступает прошлогоднему, мы уже заготовили на период стойлового содержания скота 1250 рулонов сенажа – 625 тонн. Но нужно двигаться вперед: осваивать осеннюю вспашку, чтобы сэкономить время весной, вводить новые культуры – по весне подсеем еще и клевер. Под рожь планируем отвести 130 га. Добавим многолетние травы – 100 га клевера на силос и 300 га сенокосно-пастбищной смеси для выпаса скота.

Разговаривали мы на ходу, потому что на интервью под запись ни у Александра, ни у Натальи нет времени, хотя и встают они в пять утра: работа идет и в коровниках, и на полях. На рабочей машине доехали до пастбища.

– Осторожно, – предостерег Александр. – Током шибанет: электропастух свое дело знает. Сейчас здесь 108 из 140 голов общего стада. Летняя дойка рядом. Поначалу коров нужно было туда загонять, теперь сами идут без понукания. Электродоильные аппараты работают с большой нагрузкой два раза в сутки. Через день сдаем переработчику по 700 и более литров молока. Для его хранения приобрели холодильный танкер.

Целевые средства господдержки на приобретение крупного рогатого скота уже пошли в дело. Пока закуплено всего девять голов нетелей из запланированных 130. Они здесь же, в стаде на летнем пастбище. Чтобы было где размещать остальных зимой, нужно новое помещение.

Весной мы с Казимировыми заглядывали в старый полуразрушенный коровник, который они намеревались отремонтировать и приспособить под беспривязное содержание скота. И, честно, я сомневалась, что у них это получится. Оказывается, зря.

– Посмотрите, убедитесь, – пригласил Александр и пропустил меня в практически отреставрированное помещение. – Новые полы постелены, осталось поставить двери и ворота. – И, не выслушивая хвалебные слова в свой адрес, повел в соседнее помещение: – Здесь заливаем пол, чтобы установить автоматизированную электрическую доильную установку «Ёлочка» на 18 коров. Продавцы сами ее доставят и запустят уже в этом году.

Проселочная дорога через поля наезжена тракторами. На легковушке с низкой посадкой здесь делать нечего. Александр обратил внимание:

– Земля лет пять-шесть, а то и больше не обрабатывалась. Стала тяжелой, превратилась в целину. За два года 240 га вернули к жизни.

Конечно, с воронежским черноземом не сравнить, но ведь получали же на этих землях хорошие урожаи! И мы сможем.

– Техника позволит?

– Грант, который мы получили, рассчитан и на обновление машинно-тракторного парка. На осенней посевной кампании мы используем новый «Кировец» с прицепными агрегатами –

плуг для вспашки и дискатор для подготовки почвы, трактор «Беларус». Имеются пресс-подборщик, обмотчик рулонов для заготовки сенажа с влажностью не менее 45% для получения молока хорошего качества; опрыскиватель для химпрополок. Приобрели сеялку кукурузную: планируем гектаров 200 отвести под новую культуру для производства силоса. На заготовке кормов используем грабли, две косилки-плющилки.

– Жители Васильевского поддерживают вас?

– Палки в колеса, конечно, не вставляют. Но рулоны с сенажом в пленке на этот раз не стали оставлять в поле: резали. А если сенаж не простоял в пленке 23 дня, попадание воздуха приведет его в полную непригодность.

– Александр, вы становитесь профессионалом!

– Жизнь учит и люди…

С трактористами, которые возвращались с поля на «базу», встретились на дороге. Алексей Логаев – коренной житель Васильевского – за свою жизнь перебрал много профессий: и на тракторе работал, и даже клубом руководил.

– Теперь Александру помогаю, –

объяснил он. – Когда поля обработанные, а не заросшие дурной травой, и настроение поднимается.

Его поддержал Алексей Климов: «Мы за то, чтобы у наших фермеров все получилось. Уж сколько лет в Васильевском коровы не мычали и трактора не гудели…»

Любовь Шатыко и глава фермерского хозяйства ждали нас у фермы. Любовь сразу же представилась и поделилась мнением: «В животноводстве бригадиром в свое время отработала 25 лет, агрономом-семеноводом в совхозе «Искра» была. А здесь помогаю очень хорошим людям –

соседям Казимировым. Они приехали, дом стали строить, я к ним подошла, слово за слово –

и подружились. Мы с Наташей теляток выхаживали без молока – кашу варили, бидонами на ферму тягали. Телятки выросли просто загляденье: видели, наверное, по полю уже бегают. Что я хочу сказать нашим фермерам: только вперед, назад нельзя! Пусть у Казимировых все получится!»

– Теперь приезжайте «ёлочку» посмотреть, – пригласили меня на прощанье Александр и Наталья. – Спасибо людям, которые в нас поверили и поддерживают, государству – за грант, о котором мы мечтали. Будем стараться никого не подвести.

Репортаж

Татьяны Приходько

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