Внимание: открытие бронирования путевок

в ООО УФОК «Торпедо», АНО «Санаторий «Красный Бор», ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» на осенний период 2021 года

Уважаемые родители, информируем вас о том, что в 09.00 с 21.10.2021 на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области (электронный адрес: Портал государственных и муниципальных услуг Смоленской области: Главная) в разделе «Семья и дети» в подразделе «Подать заявление на детский отдых и оздоровление» во вкладке «Предоставление путевок в стационарные оздоровительные организации для детей, проживающих на территории Смоленской области» будет открыт доступ для бронирования путевок в ООО УФОК «Торпедо», АНО «Санаторий «Красный Бор», ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл»:

— для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста до 17 лет включительно; для детей школьного возраста до 17 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации;

— для детей школьного возраста до 15 лет включительно, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении по медицинским показаниям;

Более подробную информацию о бронировании путевок, а также о перечне документов, необходимых для предоставления путевки на отдых и оздоровление ребенка, вы можете найти на данном сайте в разделе «Отдых и оздоровление детей» http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

Желаем ребятам хорошего настроения и отличного отдыха!

Департамент

Смоленской области

по социальному развитию