«Резные причуды» Виктора Милеева



– Наша встреча была предопределена судьбой, – заверили мы Виктора Георгиевича Милеева и упросили его провести для смоленских журналистов экскурсию по созданному им музею «Резные причуды».

А встретились случайно: наш гид Светлана, прежде чем отправиться по экологической тропе в деревне Старый Двор к истокам Смоленского Поозерья, с сожалением упомянула об уникальном музее, с хозяином которого нужно было договариваться заранее. Вот не договорилась и… Не успели мы с сожалением вздохнуть, как услышали: «Так это я…». Мужчина стоял у машины и с интересом прислушивался к нашему разговору.



– Ну что ж, от судьбы не уйдешь, – пошутил он и привел нас к дому с вывеской «Резные причуды». И тут, переступив порог, мы попали в другой мир: на стенах, подставках, полках, в уголках на полу разместилось семьями, группками и в одиночку вырезанные из дерева сказочные сюжеты, лесные звери и обитатели озер и прудов. Завороженные и очарованные, мы засыпали мастера многочисленными вопросами, суть которых можно свести к одному: можно ли этому научиться и как у него это получается?



– Это не я, – ответил Виктор Георгиевич. – Это природа. Мне осталось увидеть и чуть-чуть подправить.

А началось увлечение 30 лет назад, когда в Смоленске шла реставрация крепостной стены. Пришлось деревья, которые буквально вросли в кирпичную кладку, выкорчевывать. Остатки березы с отпечатанными на ней узорами от кирпича, попались ему на глаза. Принес домой, всмотрелся и увидел в дереве зверька. Это был первый персонаж из дерева, вышедший из-под рук начинающего мастера.



Работает Виктор Георгиевич только с природным материалом. Сырьем служат наросты на березах – капы.

– Вы не представляете, что можно увидеть, когда снимешь первый слой коры дерева: природа сама создает удивительные и завораживающие картины. Чуть подправил здесь, углубил одну бороздку, другую, наоборот, сровнял – и вот уже из-под коряги на тебя смотрит целое семейство веселых ежат, – мастер подводит нас то к одному, то к другому экспонату и рассказывает историю находки. – Природа сама создает образы, а я только их нахожу и чуть-чуть привожу в порядок. Однажды снял кору у березы, а под ней – портрет Леонардо да Винчи. Прорезал глаза – готово! Когда приезжали итальянцы, они сразу узнали своего знаменитого земляка. Не скрою: было приятно, ведь никаких наводящих вопросов я не задавал.

В музее есть работы внуков Виктора Георгиевича, воспитанников школьного кружка. По традиции ребята, оканчивая школу, дарят в музей свою самую любимую работу. Ими мастер очень дорожит и обязательно с гордостью показывает посетителям музея.

Виктор Георгиевич – человек талантливый. Он автор стихотворных сборников «Стародворские записки», «Россыпь откровений», книги «Я верю». По образованию – инженер изобретатель, имеет на своем счету 28 патентов.

В Старом Дворе, на берегу озера Сапшо, мастер поселился, когда вышел на пенсию. Природа дарила все новые и новые сюжеты, а поделки распространялись по всему дому, заполняя все имеющуюся площадь.

Как-то в администрации национального парка «Смоленское Поозерье» заметили: «А не создать ли Вам, Виктор Георгиевич, музей для своих резных произведений?». Поддержку и содействие оказали и, главное, автора вдохновили



Музей «Резные причуды» открылся в 2012 году. За это время его посетителями стали сотни людей – жители деревни, отдыхающие из ближайшего санатория, туристы. Люди передают друг другу: будете на Сапшо, обязательно зайдите в музей к Милееву: есть что посмотреть.

Провожая нас, Виктор Георгиевич, вначале принявший нас за москвичей, спросил у каждого: какое СМИ представляете?

– «Сафоновскую правду»? – уточнил он у меня и попросил: передавайте привет городу Сафоново: добро пожаловать…

Татьяна Приходько

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