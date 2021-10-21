Тренажеры в Вышегоре

Илья Матузов



Девятиклассник Вышегорской школы Илья Матузов недавно получил ответственное общественное поручение: следить за порядком на новой тренажерной площадке.

Чтобы выполнить его, подросток внимательно прочитал правила безопасного поведения при тренировках на тренажерах, посоветовался с учителем физкультуры Ларисой Валерьевной Алексеевой и лично протестировал каждый спортивный снаряд, чтобы затем посоветовать другим, для какой группы мышц их использовать.

– Пока никому делать замечаний не приходилось, – говорит Илья. – Все понимают, что это сделано для нас. Здесь, на стенде, написано: нельзя курить, сорить, приносить и распивать спиртное, оставлять после себя стеклянные бутылки. Все правильно: такие вещи и спорт несовместимы.

Илья и его одноклассники продемонстрировали, как работают тренажеры.

Аня Подобедова, Мила Королева, Марина Конькова, Илья Матузов



Было видно, что занимаются они не в первый раз и им это нравится.

– Новая тренажерная площадка для сельской школы, в которой никогда не было спортивного зала, – настоящий подарок, – включилась в разговор Лариса Валерьевна. – На уроках физкультуры, которые всегда проходят на открытом воздухе, мы теперь прорабатываем все группы мышц.

Такому комплексу спортивных сооружений, как в Вышегоре, могут позавидовать и городские школы. Асфальтированные беговая дорожка и дорожка для разбега при прыжках в длину, волейбольная площадка, футбольное поле, гимнастический городок. Мы всегда участвуем в районных соревнованиях и стараемся достойно защищать спортивную честь школы.

Прежде чем вступить в подпрограмму «Создание детских, спортивных площадок» федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», Глава Вышегорского сельского поселения Лариса Михайловна Николаева провела опрос населения: чему отдать предпочтение? Большинство предложили построить тренажерную площадку и для детей, и для взрослых и пообещали: сами, мол, заниматься будем. Не обманули: вместо посиделок на лавочках дружно идут на тренажеры.

Сумма проекта составила 1 млн 585 тыс., из них субсидия от государства –

1 млн 055 тыс., собственные средства – 475 тысяч рублей. Бюджетные средства потрачены не зря: тренажерная площадка востребована и школой, и жителями деревни.

Открытие спортивной площадки прошло накануне Дня освобождения Смоленщины и стало событием для всей деревни.

Текст и фото Татьяны Приходько