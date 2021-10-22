Жилищные права восстановлены

В мае 2009 года, жилое помещение в многоквартирном жилом доме, занимаемом гр. Х., было уничтожено в результате пожара. Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области из маневренного фонда была выделена квартира для ее временного проживания. Проведя спустя два года обследование сгоревшего жилого дома, комиссия при администрации пришла к выводу о том, что оставшиеся руины создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей. То есть, фактически, муниципальный орган пришел к выводу о непригодности сгоревшего многоквартирного дома. Однако процедура признания указанного дома аварийным и подлежащим сносу в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации не проводилась.

В настоящее время на месте сгоревшего дома построен новый многоквартирный жилой дом. Однако жительница Сафоново, гр. Х., все это время продолжала проживать в предоставленной из маневренного фонда квартире. При этом, договор социального найма администрация с ней отказывалась заключать, новое жилое помещение взамен утраченного не предоставляла, а регистрация длительное время оставалась по адресу сгоревшего дома. Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения гр. Х. за защитой своих нарушенных прав к прокурору, который впоследствии обратился в суд.

Решением Сафоновского районного суда Смоленской области от 19 октября 2021 года бездействие администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области признано незаконным и на муниципальный орган возложена обязанность предоставить во внеочередном порядке гр. Х. жилое помещение по договору социального найма.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба Сафоновского районного суда

Смоленской области