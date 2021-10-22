Примерь профессию онлайн

На цифровой платформе проекта «Билет в будущее» был создан интерактивный онлайн-конструктор «Примерочная профессий», с помощью которого подростки смогут пройти бесплатный онлайн-тест и определить наиболее подходящую для них профессию.

Напомним, что с 15 октября по 30 ноября текущего года на территории Смоленской области реализуется проект по ранней профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», который является частью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (национальный проект «Образование»).

Стоит отметить, что федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи. В его рамках ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

По словам экспертов, профориентационные тесты помогают школьникам определить наиболее подходящую для них профессию, т.к. подростки очень часто испытывают трудности с профессиональным самоопределением в связи с небольшим жизненным опытом.

Для того, чтобы помочь ребятам с выбором будущей профессии был создан бесплатный онлайн-тест в интерактивном онлайн-конструкторе «Примерочная профессий». В рамках тестирования подросток сможет указать личные качества, сильные стороны и интересы, а также выбрать свои любимые школьные предметы, желаемые условия работы и приоритетные цели. На основе этих предпочтений система предлагает подходящие профессии с детальной информацией по каждой из них.

Важно подчеркнуть, что к разработке «Примерочной профессий» были привлечены педагоги, работодатели, преподаватели вузов, психологи. Все представленные профессии не только описаны понятными школьнику терминами, но и сопровождаются комментариями специалистов.