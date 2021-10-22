Центр восстановления здоровья и реабилитации «Дугино» построен в Сычевском районе на месте бывшей усадьбы графа Панина и князей Мещерских.

По пути в деревню Дугино, находящуюся в 20 километрах от Сычевки, взору путешественника открываются бескрайние поля, а за рекой Вазузой так и хочется пройти по аллеям старинного парка, устланного яркой осенней листвой. По воспоминаниям старожилов, он занимал площадь в 34 гектара и напоминал ботанический музей под открытым небом.

У центрального парадного входа журналистов – участников пресс-тура встретили скульптуры двух мраморных львов – точные копии изготовленных венецианскими мастерами ХIХ века для имения «Дугино». Место им определено то же, что и раньше, – перед большой цветочной клумбой.

Корпуса автономного некоммерческого объединения «Центр восстановления и реабилитации здоровья» готовы к приему отдыхающих. Из окон отелей можно наблюдать за благоустройством территории: посадкой хвойных насаждений и кустарников, а также асфальтированием дорожек к главному корпусу.

Уже в ноябре Центр, построенный за внебюджетные средства, примет первых посетителей.

Сейчас здесь в режиме тестирования отдыхают строители, энергетики, газовики, принимавшие участие в создании инфраструктуры объекта, а также работники близлежащих предприятий. По окончании срока они заполнят анкеты, отметив не только положительные стороны, но и указав на то, что хотелось бы изменить.

Отдыхающие смогут получать здесь реабилитацию и лечение по четырем направлениям: постковидное, что имеет сегодня принципиально важное значение, а также – опорно-двигательная, сердечно-сосудистая, дыхательная системы.

Сотрудники учреждения считают своей гордостью медицинский блок, состоящий из двух строений. В центральном корпусе расположена водолечебница, физиотерапия, бальнеология. По медицинским показаниям докторов (кстати, санаторий укомплектован квалифицированными кадрами) прибывшим в Центр будут назначаться сеансы теплолечения, массажа, восстановительной терапии, лазеротерапии, пневмокомпрессии, лечебные ванны (гидромассажные, жемчужные, радоновые, скипидарные). Местная гордость – мараловые ванны, так как рядом находится хозяйство, содержащее маралов. Оно станет поставлять продукцию из пантов. Пациенты смогут получать и такие назначения, как душ-шарко, криокамера, соляная пещера. В медицинском центре имеются современные аппараты ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии. Желающие смогут записаться на прием к «узким» специалистам.

В Центре восстановления и реабилитации здоровья созданы прекрасные бытовые условия; имеются одноместные, двухместные номера, семейные (трехместные), где можно поставить дополнительные кровати для детей. В уютных номерах, в том числе люксах, полулюксах все предусмотрено для комфортного отдыха. Семь номеров, расположенных на первом этаже, оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ресепшен, зона приема и размещения приезжающих – в правом крыле. На втором этаже бар и зона отдыха.

Столовая располагается на первом этаже. В санаторном корпусе питание лечебное, диетическое, сбалансированное. Отдыхающие по коммерческим путевкам могут заказать еду в ресторане, прохладительные напитки – в баре; есть возможность заказать питание по системе «шведский стол».

На территории центра находятся здание культурного центра с рестораном, ледовый дворец. В распоряжении проживающих – бассейн с 25-метровыми дорожками, тренажерный зал.

Можно приехать сюда на выходные, в отпуск. Возможно проживание гостей в таунхаусах, построенных в стиле прованс. На первом этаже этих уютных, красивых домиков – зона отдыха, санузлы. Проживаюшие в таунхаусах могут при желании сами приготовить еду. На втором этаже две спальни; имеются сдвижные места в том случае, если число гостей увеличивается. Люди, приезжающие в таунхаусы, могут за дополнительную плату воспользоваться медицинскими услугами, бассейном, ледовым дворцом (в день нашего приезда там была нанесена разметка на первичную заливку искусственного льда).





Прибывшим в «Дугино» на отдых не придется скучать. В погожий летний день можно провести время на оборудованном на территории санатория пруду или на реке Вазузе, отправиться на велопрогулку, заняться скандинавской ходьбой.

Сотрудники Роспотребнадзора исследовали заборы воды, воздуха, проверили уровень радиации. Воздух в природном заказнике чистейший, вода для санатория проходит дополнительную очистку.

Единовременно Центр может принять порядка 200 человек. О малышах здесь также позаботились: оборудована детская игровая площадка, в столовой имеются приставные стульчики для детей до года.

В планах руководства центра на следующий год – очистка берега Вазузы и оборудование там зоны отдыха.

Действующий как некоммерческая организация, Центр восстановления и реабилитации здоровья «Дугино» уже получил лицензию на оказание услуг, и что немаловажно, полученную прибыль будет перечислять в расположенный неподалеку Лицей-интернат «Феникс» для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей на благотворительные цели.

Подробно узнать об условиях оздоровления и отдыха можно узнать на сайте санатория dugino.ru или по телефону 8 (481) 302-00-03.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКАХ: в Центре восстановления и реабилитации здоровья «Дугино», построенном в Сычевском районе.

Фото автора.