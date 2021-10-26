﻿Смоляне могут получить до 250 тысяч рублей по социальному контракту

В Смоленской области малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта. Более 130 смолян уже заключили контракты и получили финансирование.

Государственную помощь по контракту оказывают гражданам, предпринимающим активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации. Он может быть заключен с теми, чей доход ниже величины прожиточного минимума по одному из 4-х направлений:

– поиск работы;

– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятость;

– ведение личного подсобного хозяйства;

– осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. При этом граждане сами выбирают программу.

Для заключения социального контракта на поиск новой работы необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения в качестве безработного. В течение одного месяца представляется денежная выплата в размере 12 038 рублей. Если гражданину нужно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в выбранной организации, он может претендовать на ежемесячную выплату в размере 6 019 рублей, но не более трех месяцев, а также на компенсацию стоимости обучения, но не более 30 000 рублей. При устройстве на работу гражданину 3 месяца выплачивается по 12 038 рублей. В программе социальной адаптации предусматривается возможность прохождения стажировки. Работодателю возмещаются затраты в течение трех месяцев в размере фактически понесенных расходов, но не более суммы минимального размера оплаты труда (12 792 рубля).

Социальный контракт на поиск работы может заключаться с гражданами не чаще одного раза в год.

Контракт также можно заключить для запуска собственного бизнеса. Такой вид поддержки подразумевает единовременную выплату в размере не более 250 000 рублей в соответствии с разработанным бизнес-планом. В данном направлении Департамент по социальному развитию тесно взаимодействует с Центром «Мой Бизнес». Специалисты Центра консультируют смолян и помогают им в составлении проектов бизнес-планов по различным направлениям, которыми люди могут воспользоваться.

Социальный контракт для ведения личного подсобного хозяйства может помочь гражданам, у которых имеются земельные участки сельскохозяйственного назначения или участки для ведения личного подсобного хозяйства. Обязательное условие — регистрация гражданина в качестве самозанятого. По данному блоку предусмотрена единовременная денежная выплата в размере не более 100 000 рублей в соответствии с бизнес-планом. Выплату можно направить на приобретение продукции растениеводства или животноводства. В последующем продукция, произведенная при ведении личного подсобного хозяйства, должна обязательно реализовываться. Тем самым гражданин получает возможность стабильного заработка и возможность выхода на новый уровень жизни.

Социальный контракт, направленный на преодоление тяжелой жизненной ситуации, предполагает помощь в виде: определения ребенка в дошкольное учреждение; организации ухода за нетрудоспособными членами семьи; прохождения профилактического медицинского осмотра; осуществления выплат в соответствии с условиями социального контракта (ежемесячно по 12 038 рублей не более 6 месяцев) на приобретение товаров первой необходимости, товаров и услуг школьного и дошкольного образования.

Срок сопровождения социального контракта – 12 месяцев.

На сегодняшний день заключено более 130 социальных контрактов, основная часть их часть идет по поиску работы.

Выплаты по социальному контракту используются только по целевому назначению. Так, начинающий самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель может направить средства на постановку на учет в качестве налогоплательщика, на приобретение оборудования, материально-производственных запасов, аренду помещения. В подтверждение целевого использования денежных средств орган социальной защиты потребует предъявить документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе, товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, документы, подтверждающие доходы от индивидуально-предпринимательской деятельности или самозанятости, и другие документы.

Подробнее ознакомиться с информацией о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта можно, пройдя по ссылке: https://socrazvitie67.ru/catalog/577.

Для получения консультации по вопросу заключения социального контракта необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства, по месту пребывания или в Департамент по социальному развитию.

—

С уважением,

пресс-служба Губернатора Смоленской области