Предложения ЕР включены в бюджет России

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров рассказал, что при формировании бюджета были учтены предложения, включенные в народную программу «Единой России».

28 октября началось рассмотрение главного документа страны. Бюджет на 2021–2023 годы учитывает базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны на этот период. В частности, как ожидается, инфляция в этот период не будет превышать 4%. В основе документа — два приоритета: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных Президентом РФ.

Артём Туров подчеркнул, что в документе также будут отражены предложения из народной программы «Единой России»: по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержке регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог. Также проектом бюджета предусмотрено финансирование «стратегических инициатив» Правительства. В целом, на реализацию «Народной программы», поручений Президента и Правительства в бюджете учтено почти 5 трлн рублей дополнительных средств.

Отдельное внимание будет уделено социальному блоку: выделение средств из федерального бюджета на программу по капитальному ремонту школ, обновление парка школьных автобусов и «скорых», полное финансовое обеспечение новых мер поддержки семей с детьми, развитие пенсионной системы. Очень важным направлением остается здравоохранение. Здоровье людей, повышение продолжительности жизни, активное долголетие, защита материнства и детства – основные направления, которые были базовыми в Народной программе «Единой России» и стали безусловным приоритетом при работе над проектом федерального бюджета. На расходы на здравоохранение и социальную политику в проекте бюджета предусмотрено более 22 трлн рублей.

После первого чтения пройдет обсуждение фракции с министром финансов Антоном Силуановым вопросов, по которым необходимо будет вносить поправки в проект федерального бюджета.

Игорь Кугаков