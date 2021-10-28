Сафоновским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы города Сафоново

В производстве органов предварительного расследования находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту обнаружения трупа мужчины с телесными повреждениями.

В ходе предварительного следствия установлено, что гр-ка К., находясь возле труб теплотрассы, проходящих рядом с жилым домом в городе Сафоново Смоленской области, нанесла мужчине множество ударов ногами, обутыми в сапоги с твердой подошвой, по голове, грудной клетке, причинив последнему телесные повреждения в виде множественных повреждений головы, шеи, грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, задержана гр-ка К.

Решая вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении К., суд в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства учел, что К. подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, не имеет на иждивении нетрудоспособных и малолетних лиц, разведена, то есть не имеет социальных привязанностей, не имеет официального источника дохода, привлекалась к административной ответственности, имеет не снятую и не погашенную судимость, по месту регистрации фактически не проживает, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, вследствие чего, подозреваемая может воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от следствия и суда. Указанные обстоятельства не позволили избрать в отношении К. иную, более мягкую меру пресечения, в том числе, в виде домашнего ареста.

С учетом изложенного суд избрал в отношении К. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, поскольку указанная мера пресечения будет способствовать всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела.

В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба Сафоновского районного суда

Смоленской области