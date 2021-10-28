С помощью цифровых технологий

Состоялось заседание Совета Общественной палаты Смоленской области на тему «О ходе Всероссийской переписи населения в Смоленской области». Принять участие во Всероссийской переписи населения можно с 15 октября по 14 ноября текущего года.

С докладом выступила руководитель Смоленского территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области. Она рассказала о ходе Всероссийской переписи населения в нашем регионе, особенностях нынешней переписи населения и ответила на вопросы участников.

Елена Юрьевна отметила, что координацией всех вопросов, связанных с организацией и проведением Всероссийской переписи населения, занималась областная переписная Комиссия, созданная по распоряжению Губернатора Алексея Островского.

Важнейшим условием проведения переписи является безопасность всех её участников – как граждан, так и переписного персонала, акцентировала руководитель Смоленскстата. В ходе переписи будут строго соблюдаться все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. С учётом распространения коронавирусной инфекции наиболее безопасным является самый современный способ участия в переписи населения – самостоятельное заполнение переписных листов на портале Госуслуг.

Отдельная часть выступления Елены Зубковой была посвящена современным цифровым технологиям, которые впервые широко применяются в переписи населения. Это – возможность самостоятельно переписаться на портале Госуслуг каждому жителю области, и работа переписчиков, которые вносят информацию от граждан на планшетный компьютер, где установлено отечественное программное обеспечение. На Смоленщине в переписи населения используется 2285 планшетов. Современные технологии сыграют важнейшую роль и в подведении итогов ВПН, подчеркнула она.

Отвечая на вопросы, Елена Юрьевна рассказала членам Совета о том, что данные от респондентов абсолютно анонимны; не требуют документального подтверждения, результаты не будут передаваться ни в налоговые органы, ни в Пенсионный фонд, ни в иные ведомства. Вся информация будет заноситься в переписной лист, только со слов гражданина. Россиянам предстоит ответить на 33 вопроса, из них 23 вопроса – маленький рассказ о себе, 10 – об условиях проживания. Житель России может выбрать любую национальность, и это право закреплено 26-й статьёй Конституции РФ, которая запрещает принуждать человека определять национальность.

Завершая свое выступление, Е. Зубкова обратила внимание на важность проводимого мероприятия для всего населения страны и отдельных регионов, и призвала смолян к активному участию в переписи.

Результаты переписи населения позволят более точно оценить динамику демографических изменений на Смоленщине, покажут численность населения региона, представят качественные характеристики населения по национальному и возрастному составу, образовательному уровню и трудовому потенциалу. Эти данные позволят органам власти точнее планировать строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций и улучшать качество жизни людей.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области