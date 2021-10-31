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Уважаемые граждане!

02.11.2021

Отделение №6 МОРЭР ГИБДД по Смоленской области напоминает, что прием граждан осуществляется строго по времени предварительной записи.

Напоминаем, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-пCoV), а также обеспечения охраны здоровья граждан, вход в помещение отделения № 6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности только в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Консультация по телефону: (848142) 3-20-86 (Отделение № 6 — дислокация г. Сафоново).


Фото из открытых источников

Опубликовано в категории Приоритеты

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