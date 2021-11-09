Памяти Владимира Александровича Чумакова

И не кончается строка…

На 85-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РФ, в прошлом – главный редактор газет Ельнинского и Сафоновского районов Владимир Александрович ЧУМАКОВ.

Общий стаж руководства газетами Владимира Александровича составляет 33 года, 25 из которых – «Сафоновской правдой». По записям в трудовой книжке он отдал журналистике более 40 лет, фактически – более полувека, потому что печатался еще школьником, а последние публикации находили своих читателей на страницах «Сафоновской правды» и после его выхода на пенсию.

В 1981 году, при знакомстве с коллективом районных газетчиков, он поделился правилом, которому ни разу не изменил, – не повышать голос, не кричать на людей. Доброта, задушевность, понимание сочетались у него с большим профессионализмом, журналистским талантом, умением разглядеть его в каждом корреспонденте. Ему не приходилось нас заставлять и понукать – авторитет главного редактора был самым строгим мерилом для каждого сотрудника редакции.

Напутствовал Владимира Александровича на руководство «Сафоновской правдой» первый секретарь Смоленского обкома партии Иван Ефимович Клименко: «Будьте в гуще народа, живите его жизнью. Пишите только правду, какой бы она ни была. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Эти слова стали содержанием работы и его как редактора, и нас как журналистов.

Владимир Александрович до последнего дня с нетерпением ждал встречи с любимой газетой, интересовался событиями, проблемами, желал нам нерасторжимой связи с читателями, потому что всегда стремился быть с людьми и работать для людей.

Очерки, зарисовки, проблемные материалы журналиста Чумакова отличались вдумчивостью, глубиной мысли, были обращены и к уму, и к душам читателей. Они неоднократно отмечались на конкурсах областного и всероссийского уровней, публиковались на страницах центральных газет. Газета «Сафоновская правда» и ее редактор Владимир Александрович Чумаков в 1983 году были награждены серебряной медалью на Выставке достижений народного хозяйства СССР. С тех пор практически ежегодно материалы сафоновских газетчиков – в числе победителей творческих региональных и всероссийских конкурсов.

Владимир Александрович умел общаться с руководством области и района, коллегами-журналистами, читателями и с каждым человеком, который обращался к нему или в редакцию газету. Интеллигентный, корректный, внимательный, он сразу располагал к себе и вызывал доверие, пользовался заслуженными им авторитетом, уважением, признанием. Для нас наш редактор служил примером не только в работе, но и в жизни: был заботливым сыном и братом, любящим мужем, отцом, дедушкой.

Родился Владимир Александрович Чумаков в деревне Рыжевка Починковского района 20 июня 1937 года. Война и оккупация навсегда наложили отпечаток на его детские годы. Учился в сельской школе, служил в армии, окончил отделение журналистики Высшей совпартшколы.

Ушел из жизни авторитетный журналист, настоящий профессионал своего дела, мудрый, чуткий, отзывчивый руководитель, правдивый, честный и справедливый человек.

Не кончается строка, когда-то написанная юным корреспондентом Владимиром Чумаковым: ее продолжают его ученики. Светлая память.

Журналисты, сотрудники и ветераны газеты «Сафоновская правда», бывшие работники Сафоновской городской типографии.