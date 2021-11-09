Почему важно участвовать в переписи?

Всероссийская перепись населения успешно шагает по стране. В Смоленской области уже более половины жителей приняли в ней участие. Пятая часть населения переписалась самостоятельно – через сайт «Госуслуги».

Почему же так важно каждому жителю области принять в ней участие?

Переписи подлежат все постоянные жители региона и временные мигранты. Перепись населения даст ответы на вопросы, на основе которых будет составлен статистический портрет страны; это лучший способ понять кто, где и как живет в России. Всего постоянным жителям России надо ответить на 33 вопроса, а временно проживающие в России ответят на 7.

Несмотря на то, что многие данные о жителях документируются, но ни органы ЗАГС, ни МВД не дадут полную информацию о населении. Например, никто, кроме самого человека не ответит на вопросы: фактическое состояние в браке, владение языками, национальность, наличие работы, дальность места работы от дома. Только данные переписи дают самые точные сведения о внутренней миграции в стране. Очень часто бывает, что человек зарегистрирован в одном городе, а живет, работает или учится в другом. За период с 15 октября по 14 ноября будет собрана информация обо всех жителях России и отдельных регионов, об их уровне образования, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи.

Всероссийская перепись населения позволит более точно оценить динамику демографических изменений на Смоленщине, прошедших с момента предыдущей переписи, покажет численность населения региона, представит качественные характеристики населения по национальному и возрастному составу, образовательному уровню и трудовому потенциалу. Статистика переписи необходима для планирования и корректировки государственных программ развития страны и регионов.

Примите участие в переписи населения, впишите себя в историю страны. Перепись на портале «Госуслуги продлена до 14 ноября. Участие каждого жителя нашей области очень важно! Только реальные данные, полученные от населения, позволят создать будущее достойное всех нас.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области