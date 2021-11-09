Резвость – это трезвость

Садясь за руль в состоянии опьянения, участники движения представляют опасность не только для себя, но и для окружающих. Даже незначительная доза спиртного ухудшает восприятие окружающей обстановки, не позволяет правильно оценивать ситуацию на дороге и адекватно влиять на нее. Вместе с ухудшением реакции, это нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в которых могут пострадать не только сами нетрезвые водители, но и их пассажиры, а также другие участники движения.

В целях профилактики фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения Сафоновская Госавтоинспекция провела акцию «Я не пью за рулем», во время которой автоинспекторы пообщались с автомобилистами, напомнили о недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом состоянии, привели примеры автоаварий, произошедших по вине нетрезвых участников движения и вручили тематические памятки.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст.264 УК РФ.

Сафоновская Госавтоинспекция призывает всех граждан занять активную гражданскую позицию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Обязательно сообщайте об известных вам фактах нарушений Правил дорожного движения по телефонам дежурной части.

Антонина Дашкевич