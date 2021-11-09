Сергей Неверов об отмене техосмотра

Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра автомобиля Госдума рассматривает сегодня в первом чтении.

Законодательная инициатива партии отвечает на запрос множества автовладельцев, так как в текущих условиях техосмотр превратился в лишнюю трату времени и средств, заявил вице-спикер Госдумы (фракция «Единой России») Сергей Неверов перед заседанием нижней палаты парламента во вторник.

Он отметил, что документ оставляет право каждому гражданину самостоятельно принять решение о прохождении техосмотра. «Тем не менее, остается обязательным прохождение техосмотра при смене владельца или при изменении конструкции транспортного средства», — указал он.

Сергей Неверов напомнил, что согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей — запрещена.

«Предложение отменить обязательный техосмотр касается только личного легкового и мототранспорта, и не затрагивает грузовые машины, такси и другие средств передвижения», — заключил он.

В октябре комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры одобрил законопроект партии и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении. Документ подготовили секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (фракция «Единой России») и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Правительство поддержало законопроект. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.