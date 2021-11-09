Сфотографируем страну вместе

До завершения переписи остаются считанные дни

Напомним, что точка в проведении мероприятия, имеющего государственную и общественную важность, будет поставлена 14 ноября. Всем, кого ещё не посчитали, нужно поторопиться.

Внести свое имя в историю государства можно тремя способами. Во-первых, прийти на переписной участок. Во-вторых, у переписчика, который придет на дом. В-третьих, на сайте госуслуг. Это, пожалуй, самый безопасный и удобный вариант. Для этого необходимо:

1. Открыть портал госуслуг и перейти во вкладку «Паспорта, регистрации, визы».

2. Выбрать вкладку «Участие в переписи населения».

3. На открывшейся странице ознакомиться с подробной информацией об услуге, после чего нажать на кнопку «Получить услугу».

4. Внимательно заполнить переписной лист, указав все необходимые данные.

5. После заполнения всех разделов анкеты нажать на кнопку «Отправить переписные листы».

6. Ответы будут направлены в Росстат, а пользователь получит специальный QR-код в личном кабинете на портале госуслуг. QR-код необходимо предъявить переписчику.

Перепись – это «моментальный снимок» демографии страны в определенный момент времени. Она позволяет узнать точную цифру численности населения, находящегося в стране, сведения о его составе и условиях жизни. Однако перепись – это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования,

с помощью которого разрабатываются социальные программы и планируется бюджет. Наконец, это летопись России, её история, ведь результаты адресованы не только нам, но и потомкам.

Анкета предложит вопросы относительно пола и возраста, гражданства, национальной принадлежности, владения языками, образования, состояния в браке и количества детей, а также жилищных условий и источников средств к существованию. От вас не потребуют никаких документов, всё запишут с ваших слов. Не нужно бояться, что личные данные уйдут в «свободный доступ», ведь информация будет обезличена.

Организаторы ВПН позаботились и об эпидемической безопасности. У каждого переписчика должны быть маска и перчатки, а чтобы ответить на вопросы, вас попросят выйти на лестничную площадку.