БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН СЧИТАЮТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ ДОЛГОМ

75% россиян считают, что перепись нужна, а 64% уверены: участие в ней – долг каждого. Такие результаты показал социологический опрос ФОМ*, проведенный в октябре. Жителей страны спрашивали об отношении к Всероссийской переписи населения и готовности участвовать в ней, сообщает сайт ВПН.

На 8 ноября переписались более 120 млн человек (85% населения страны), из них более 23 млн — на портале Госуслуг.

На открытый вопрос: «С какой целью проводят Всероссийские переписи населения?» 58% ответили: для выяснения численности и структуры населения, демографической статистики. Среди остальных ответов: для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для выяснения положения дел в стране, проблем населения; улучшения жизни людей и т.д.

75% респондентов считают, что перепись проводить «скорее нужно». Это больше, чем в аналогичном опросе ФОМ, посвященном Всероссийской переписи населения.

С точкой зрения, что участие в переписи – долг каждого, сейчас согласны большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе 18-30 лет (47% согласны, 11% затруднились ответить).

Предпочтительные вариант участия в переписи для 36% — дождаться переписчика дома, для 27% — переписаться по интернету, 9% рассчитывают самостоятельно дойти до переписного участка. Большинство выбравших этот вариант (13%), как и дождаться визита переписчика (53%) — в возрастной категории 60+. Онлайн-перепись выбирают 48% опрошенных в возрасте 18-30 лет и 39% – 31-45 лет.

46% респондентов считают: перепись лучше проводить дистанционно (с использованием разных форм удаленного опроса), 32% – за смешанный формат (включающий общение с переписчиками и онлайн).

Отметим, дистанционный способ участия во Всероссийской переписи населения только один — через портал Госуслуг. По телефону опросы не проходят. Перепись на портале оказалась востребованной: в ней участвуют 1-1,5 млн человек ежедневно, а в ряде регионов за первую неделю — более 10 процентов населения — значительно больше, чем прогнозировалось. С учетом большого числа желающих возможность онлайн-переписи на Госуслугах продлена до 14 ноября (планировалась до 8 ноября). Ранее социологический опрос ВЦИОМ** (прошел в начале октября 2021 года) показал, что 43% россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, дождутся переписчика дома, а 41% – перепишутся онлайн на портале Госуслуг, 9% – на стационарном участке. Проведенный в сентябре опрос Mail.Ru Group*** в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники также показал высокий процент желающих участвовать в переписи и преимущественно в онлайн-формате. 56% представителей интернет-аудитории сообщили, что планируют переписаться самостоятельно через Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% собираются посетить стационарный участок / МФЦ.

*ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

**Всероссийский репрезентативный опрос проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 4-5 октября 2021 года. Метод опроса — формализованное телефонное интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

***Всероссийское репрезентативное исследование на базе исследовательской панели Mail.Ru Group прошло в сентябре 2021 года в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Объем выборки – 1 605 респондентов. В опросе участвовали представители всех поколений. 12% респондентов — 18-24-лет, 28% — 24-34 лет, 23% — 35-44 лет, 17% — 45-54 лет и 20% — в возрасте 50+. 46% опрошенных — мужчины, и 56% — женщины.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг

(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения