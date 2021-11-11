А у нас в деревне связь! А у вас?

Смоляне могут проголосовать на Госуслугах за подключение к мобильной связи 4G населенных пунктов региона

На территории Смоленской области с 2021 года реализуется программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В апреле этого года Минцифры России и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним ПАО «Ростелеком» приступил к реализации второго этапа проекта УЦН 2.0, предусматривающего организацию сетей мобильной связи 4G (LTE) в малых населенных пунктах.

В связи с этим на портале «Госуслуги» запущено голосование за населённые пункты, которые будут обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом в 2022 году. Для того, чтобы населенные пункты Смоленской области с численностью от 100 до 500 человек подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на Госуслугах до 15 ноября этого года. Проголосовать могут граждане РФ старше 18 лет по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet.

Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Кроме того, также предусмотрена возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В таком документе нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.