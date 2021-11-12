Жизнь длиною в век

На днях, а именно 10 ноября, 100 лет в обед отметила жительница нашего города АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА РЕДЬКИНА!



Именно к этому времени к ней с большим именинным тортом, букетом любимых ею цветов – белых хризантем – пришли самые близкие и родные люди: правнук Андрей и его мама Валентина Ивановна. Встретила родных бабушка Ася (так ее называют в семье), сидя на кровати (это уже подвиг), обняла каждого и, принимая поздравления и подарки, не плакала, – этого долгожительница не любит – улыбалась и смеялась. Попыталась задуть свечки на трехзначном числе лет — сразу не получилось… «А ну помогите» – шуткой попросила, и уже вместе – всё, буду жить дальше! Призналась потом: очень боялась не дожить до 100 лет.

– Вот помру за пять дней до юбилея, обидно ж будет…

– Живи, бабушка Ася, еще долго-долго, – пожелали ей родные и предупредили: жди гостей. Принарядили, подбодрили, а она и не думала смущаться: «Пусть приходят, буду рада…» И очень огорчилась, что если и пройдут – то не дальше порога: за здоровье ее беспокоятся, не дай Бог какой вирус с улицы занесут.

Всплеснула руками: и от президента, самого Путина поздравление! Так как же он обо мне-то узнал? И от губернатора! И Глава района Александр Иванович Лапиков передал поздравление… Приняла еще один букет белых хризантем, поблагодарила за красивый палантин, теплое одеяло. Заблестели глаза от нахлынувших эмоций: приятно, когда помнят…



Родилась Анастасия Сергеевна 100 лет назад в Ивановской области в многодетной семье. Мама ее пошла замуж за вдовца, у которого на руках после смерти жены осталось четверо ребятишек, а потом и общих нарожали – четырех сестренок. Анастасия была среди них старшей. Пережила всех: братьев-сестер, двух мужей (обоих звали одинаково — Александр Дмитриевич), единственного сына, единственного внука. Больно от этого, горько, сердце щемит от воспоминаний….

– Бог мне послал ангела – мою Валю — жену внука. – Она мое спасение, от нее и правнука Андрюши вижу только добро, заботу и любовь.

Три года назад Анастасия Сергеевна упала (к счастью, дома) и сломала шейку бедра. С того времени ее жизненное пространство – кровать, телевизор, радиоприемник и телефон.

– Бабушка Ася –настоящий герой, – говорит Валентина. – Не ноет, не капризничает, не унывает. Рядом с ней, несмотря ни на что, радостно, приятно находиться.

Этот красивый торт Валентина испекла сама: для бабушки Аси постаралась.

Анастасия Сергеевна в 100 лет к жизни относится с юмором.

– Ну вот лежу вся в цветах, подарках – надо же, до 100 лет дожила… – засмеялась она и с готовностью ответила на все вопросы, которые так и вертелись на языке.

– На фармацевта еще в войну выучилась. Война до наших мест ведь не дошла. Диплом, как тогда говорили, красный получила. Латынь изучала, наверное, потому память хорошая. Говорили мне: иди в институт, с такими способностями хорошим врачом станешь. А я – нет, нельзя, нужно родителям помогать.

(на ретро- фото Анастасии Сергеевне 19 лет. Тогда она не знала, что доживет до 100 …)

В Сафоново приехали с мужем и одиннадцатилетним сыном Женей в 1955 году. С 1958-го по 1988-й работала фармацевтом в аптеке центральной районной больницы. Помнит всех коллег, медсестер, врачей, руководителей — по фамилии-имени-отчеству. Отзывается с уважением, признательностью и сожалением: нет их уже…

Секрет долголетия?

– Рецептов нет, — пошутила. — Но, подумав, поделилась: здоровый образ жизни надо вести: не пить, не курить, не гулять; за здоровьем следить –проходить врачей, обследоваться и назначения выполнять. И добавила: я жизнь люблю и людей. У меня и врагов никогда не было. Для меня все люди — хорошие. А я — для них хорошая.

Скучать бабушке Асе некогда: сейчас по телевизору женихи-невесты пойдут; а потом политические передачи — нужно знать, что в мире творится; Валя придет — обязательно нужно посидеть, руками подвигать, пальцы сжимать-разжимать — гимнастика…

Пожаловалась: «Старая стала, некрасивая… А ведь раньше никогда мне мой возраст по паспорту не давали».

Да Вы и сейчас, Анастасия Сергеевна, красавица! Ясный ум, смешливые глаза, интересная рассказчица… Долгих Вам лет жизни, бабушка Ася, и крепкого здоровья! А оптимизма Вам не занимать!

Татьяна Приходько

От автора: шла по улице и ловила недоуменные взгляды прохожих. А потом поняла: я улыбалась– столько доброты, света, радости подарила мне встреча с бабушкой Асей, которая и в 100 лет осталась привлекательной женщиной, умным собеседником, добрым человеком.