Как дважды два

Минцифры России совместно с Университетом 2035 и Консорциумом по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики запустили интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре!».

К интенсиву будет можно присоединиться на платформе готовкцифре.рф в течение двух месяцев. Его участники получат новые цифровые навыки на вебинарах и мастер-классах и протестируют свой уровень владения цифровыми компетенциями. Мероприятия интенсива бесплатны и открыты для всех.

О том, чем интенсив будет интересен и полезен для граждан, организаторы рассказали в рамках торжественного открытия.

«Обязательным условием комфортной и продуктивной жизни становится цифровая грамотность. Но есть еще один навык, без которого невозможно преуспеть, — готовность постоянно учиться. Интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций – это прежде всего обучение. Выбор образовательных материалов, предложенный организаторами и партнерами интенсива, огромен – с их помощью вы научитесь пользоваться компьютерными программами, создавать цифровой контент, освоите правила цифровой гигиены и противостояния кибермошенникам», — подчеркнула ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

Управляющий директор Центра компетенций «Кадры для цифровой экономики» Университета 2035 Надежда Сурова напомнила, что ожидаемое число участников интенсива за предстоящие 2 месяца – от 2 миллионов человек.

«Цифровая грамотность – это приоритетный проект, реализуемый Университетом 2035 при поддержке Минцифры в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он направлен на предоставление возможности любому гражданину России получить самые востребованные цифровые знания. Их предоставляют передовые цифровые компании, такие как Сбер, 1С, Яндекс, а также ведущие университеты: ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет Иннополис и, конечно, наш постоянный партнер – Агентство Ворлдскиллс Россия. Проект важен для каждого из нас, так как нацелен на создание экономики будущего и компетенций нового поколения!» – обратилась к аудитории Надежда Сурова.

В рамках интенсива участники также смогут пройти комплексное тестирование цифровой грамотности и получить подтверждающий электронный сертификат. Тест подготовлен РАЭК совместно с РЖД и Университетом 2035 и помогает определить вектор для дальнейшего развития пяти компетенций: «цифровые устройства и сети», «цифровая безопасность», «коммуникации и сотрудничество», «работа с информацией и цифровым контентом», «цифровая личность». Ряд спецпредложений предоставит Консорциум по развитию цифровой грамотности. Участники интенсива получат сертификаты и промокоды на образовательные материалы.

К мероприятиям образовательной части интенсива подключились также отраслевые организации: РЖД, Сбер, МегаФон, РАЭК, НАФИ, АНО «Цифровой регион», Ассоциация «Цифровая энергетика» и др. Они проведут собственные корпоративные мероприятия, обучат сотрудников и протестируют их уровень цифровой грамотности.

Соорганизаторами интенсива выступили Агентство стратегических инициатив, Агентство Ворлдскиллс Россия, Платформа НТИ и «Россия – страна возможностей».

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».